Померла зірка фільму "Лоліта" Сью Лайон: що відомо про акторку

У четвер, 26 грудня, померла у 73 роки Сью Лайон (Sue Lyon) – американська акторка, яка зіграла головну героїню у фільмі "Лоліта" кінорежисера Стенлі Кубрика, що екранізована за мотивами роману Володимира Набокова.

Причина смерті акторки наразі невідома, але, як повідомляє близьке оточення, Лайон протягом останнього часу скаржилася на здоров'я.

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Померла Сью Лайон: біографія акторки

Майбутня знаменитість народилася 10 липня 1946 року в місті Давенпорт, штат Айова. Вже у 14 років Сью пройшла кастинг і була обрана серед 800 претенденток на головну героїню-німфетку, яка вступає в любовний зв'язок з вітчимом Гумбертом, у фільмі режисера Стенлі Кубрика "Лоліта", сценаристом якого виступив автор роману Володимир Набоков.

Дивіться одну зі сцен фільму "Лоліта" з Сью Лайон: відео

За свого персонажа акторка отримала Золотий глобус у номінації "Найбільш обіцяюча акторка", а цензура заборонила переглядати стрічку глядачам, які не досягли 16-річчя.



Сью Лайон / Фото з відкритих джерел

Відомо, що Сью Лайон п'ять разів була заміжня, але зі всіма чоловіками розлучилася. Перший шлюб вона взяла у 17 років зі сценаристом і актором Хемптоном Фанчером. У неї також народилася дочка Нона Гаррісон від другого чоловіка Роленда.

Останнім фільмом в її кар'єрі став фільм жахів Льюїса Тіга "Алігатор" у 1980, в якому Лайон зіграла незначну роль репортера. Згодом Сью працювала вчителькою англійської мови в одній з початкових шкіл Лос-Анджелеса.



Сью Лайон / Фото з відкритих джерел

Померла акторка Сью Лайон: фільмографія

Найбільшу популярність Сью Лайон отримала після виходу фільму "Лоліта". Потім у 1964 році вона грала в картині Джона Х'юстона "Ніч ігуани" з Річардом Бертоном. Потім Лайон зіграла у фільмах "7 жінок" (1966) Джона Форда, "Нісенітна людина" (1967) Ірвіна Кершнера, "Тоні Роум" (1967) Гордона Дугласа, "Злий Нівел" (1971) Марвіна Дж. Чомскі та інші. У 1970-х роках білявка грала другорядні ролі і потім вирішила припинити акторську кар'єру.



Сью Лайон / Фото з відкритих джерел



Сью Лайон / Фото з відкритих джерел