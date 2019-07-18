Померла видатна українська актриса Валентина Зимня

Пішла з життя народна артистка України, театральний педагог Валентина Зимня. 91-річна актриса померла 18 липня у Києві.

У Національній спілці театральних діячів України відзначили, що Зимня була наставницею багатьох відомих українських театралів.

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Сумна звістка. Сьогодні пішла з життя Валентина Зимня, народна артистка України, театральний педагог, яка повірила і дала дорогу в професію багатьом артистам української театральної сцени,

– наголосили у спілці.

Прощання з актрисою пройде вранці у суботу, 20 липня, в корпусі Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого.

Що відомо про Валентину Зимню?

Народилася у селі Вишнівчик Хмельницької області. Закінчила Київський театральний інститут у 1959 році. Працювала актрисою Чернівецького українського музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської. З 1969 року почала викладати в Київському університеті театру, кіно і телебачення.

На рахунку Валентини багато головних ролей в театральних постановках і кіно. Вона знялася у фільмах: "Вовчиця", "Маріанна", "Платон мені друг", та серіалах: "День народження Буржуя", "Смерть шпигунам!", "Повернення Мухтара", "Леді Бомж", "Лісовик".

У 1960 році отримала звання народної артистки УРСР, нагороджена трьома орденами Княгині Ольги за внесок у розвиток національної культури, вагомі творчі здобутки і високий професіоналізм.

Серед її учнів – Анатолій Гнатюк, Євген Нищук, Сніжана Єгорова, Лілія Ребрик, Андрій Вовкун, Інна Капінос, Олесь Санін, Петро Мага та багато інших.

Слова співчуття рідним та близьким висловлюють колеги та студенти Валентини Зимньої. Так, один з її учнів, В'ячеслав Соломка розповів, що жінка виховала сотні акторів і справді була для них театральною мамою.