Померла Юлія Началова: біографія російської співачки

Російська співачка Юлія Началова померла 16 березня у віці 38 років у Москві. Артистки не стало в оточенні сім’ї та близьких, які перебували поруч зі співачкою до останнього моменту її життя.

Точна причина смерті Началової поки що не відома. Це може бути гостра серцева недостатність, набряк мозку і відмова внутрішніх органів, які виникли через ускладнення подагри (відкладення у різних тканинах організму кристалів сечової кислоти).

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Біографія Юлії Началової: як занедужала співачка та що про неї відомо

Началову терміново забрали до лікарні 11 березня після того, як стан співачки різко погіршився через діабетичну кризу. В неї виявили червоний вовчак, двосторонню пневмонію, сепсис і гангрену.

Через певний час співачку довелося підключити до апарату штучної вентиляції легенів, почався набряк. У Началової почали відмовляти внутрішні органи, зокрема, нирки. Її ввели у стан медикаментозної коми, після якої співачка так і не опритомніла.

Перед госпіталізацією Началова сильно натерла ногу. Її друг розповів, що рана з кожним днем ​​перетворювалася на болячку, поки не стала схожою на дірку. Рана не поспішала заживати, хоча Юлія регулярно її обробляла та заливала лідокаїном. Тоді лікарі запідозрили зараження крові. Після того, як артистці стало гірше, постало питання про ампутацію ноги.

Останнє фото в Instagram, яке опублікувала Юлія Началова:

Чому Началова взагалі захворіла?

Таких причин могло бути кілька. Викликати настільки важкий стан артистки могли пластична операція, через яку розвинулася подагра, мозоль на нозі, від якого відбулося зараження крові, а також постійні стреси і навіть алкоголізм.

Також відомо що на початку 2000-х років під час складних стосунків у шлюбі з музикантом Дмитром Ланським Началова хворіла на нервову анорексію.

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У 2007 році співачка перенесла невдалу пластичну операцію на грудях. Імпланти не прижились і викликали зараження крові та відмову нирок. На тлі цього виникла подагра. Юлія боролася з нею і системним червоним вовчаком протягом 8 років. Артистка також хворіла на цукровий діабет 2-го типу протягом майже року до її госпіталізації у 2019 році.

Кар'єра та особисте життя Началової

Юлія Началова народилася 31 січня 1981 року в російському Воронежі в сім'ї композитора Віктора Началова та професійної музикантки Таїсії Началової. Батько став автором більшості пісень Юлії.

З 5-ти років почала співати на професійній сцені. Важливою подією у творчому житті Началової стала її участь у телевізійному конкурсі "Ранкова зірка" в 1991-1992 роках. Тоді артистка здобула перемогу.

Дивіться відео виступу Юлії Началової на конкурсі "Ранкова зірка":

У 1995 році Юлія взяла участь у міжнародному співочому конкурсі Big Apple-95, де обійшла знамениту американську співачку Крістіну Агілеру. Началова посіла перше місце. У цьому ж році 14-річна вона випустила дебютний альбом "Ах, школа, школа".



Юлія Началова на фото з Крістіною Агілерою

З тих пір Началова випустила 7 альбомів, останній – у 2013 році.

Найвідомішим синглом Юлії є пісня "Герой не мого роману", випущена в 1997 році.

Слухайте пісню Юлії Началової "Герой не мого роману":

У 2003 році брала участь в реаліті-шоу "Останній герой".

У 2005 році знялася в музичній комедії "Три мушкетери" з українським коміком Володимиром Зеленським.

У 2010 році у США Началова записала англомовний альбом Wild Butterfly.

Один з останніх популярних синглів співачки – "Буду поруч", випущений в 2013 році.

Виконавиця двічі була офіційно заміжня. Вперше – зі співаком і музикантом Дмитром Ланським, солістом гурту "Прем'єр-міністр" (розлучилися в 2004 році). Вдруге Началова вийшла заміж за футболіста Євгена Алдоніна (перебували у шлюбі протягом 2006-2011 років). Після розлучення співачка залишила собі прізвище чоловіка – Алдоніна.

У шлюбі з футболістом у Началової 1 грудня 2006 року народилася донька Віра.

З 2011 по 2016 роки співачка була у стосунках з хокеїстом Олександром Фроловим.