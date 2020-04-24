Помічниця депутата ВР та учасниця "Холостяка 10" розповіла, чи були у неї романи на роботі

22-річна Ольга Виноградова, яка працює помічницею депутата Верховної Ради України Ігоря Мосійчука, дала відповідь на найпопулярніші питання шанувальників програми "Холостяк". Дівчина зокрема поділилась, чи мала коли-небудь романи з чоловіками на роботі.

Учасниця "Холостяка" 10 сезон поділилась на своїй інстаграм-сторінці, що у неї на роботі роману не було, втім були стосунки з чоловіком із її сфери, з яким вона працювала, але які, щоправда, не переросли у щось більше.

Спекотно Учасниця "Холостяк-10", яка є помічницею депутата Мосійчука, знялась в еротичній фотосесії 18+

Я довго не наважувалася на ці відносини лише тому, що у мене все життя було табу щодо романів і відносин на роботі, оскільки це дуже заважає і підриває авторитет в будь-якому випадку. Але мої стосунки почалися з того, що за мною дуже довго залицявся молодий чоловік, в якого я у підсумку закохалася. Але через кілька років це так ні до чого не привело. Після цього досвіду скажу з упевненістю, що відносини на роботі – заборона!

– прокоментувала Ольга Виноградова.

Окрім цього ексучасниця проєкту поділилась, що бути помічницею депутат – нелегко, адже доводиться стикатися з різними моментами і ситуаціями. "Але я дуже люблю те, чим займаюся. Для мене це колосальний досвід, постійне спілкування з людьми, які можуть чогось навчити і поруч з якими ти ростеш і розвиваєшся", – резюмувала дівчина.

Нагадаємо, що Ольга Виноградова потрапила у фінальний перелік із 16 дівчат, які боролись за серце холостяка у 10 сезоні. Ним став український пілот Максим Михайлюк, який працює у США. Дівчина покинула проєкт у 7 випуску.