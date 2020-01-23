Помічниця Меган Маркл вирішила звільнитись: відома причина

Після королівського весілля принца Гаррі та Меган Маркл минуло менше 2 років, а від співпраці з герцогами Сассекськими вже встигли відмовитись 9 працівників. Днями стало відомо, що з престижної посади звільнилась очільниця благодійного фонду Наталі Кемпбелл.

За даними The Sun, Наталі Кемпбелл була главою благодійного фонду герцогів Сассекських. До цього жінка працювала на принца Вільяма та Кейт Міддлтон, однак їхні родичі запропонували вигідніші умови, тому Наталі без вагань перейшла на роботу до Меган Маркл. Саме завдяки їй представниця монархії написала кулінарну книгу та видала її у Лондоні.

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Та не минуло й року, як помічниця герцогині написала заяву на звільнення. Причиною став не норовливий характер Меган Маркл, про який вже ходять легенди, а перспективніша робота. За даними ЗМІ, вже з березня 2020 року Наталі Кемпбелл стане генеральним директором компанії з виробництва води Belu.

Світу потрібно більше підприємств, які ставлять навколишнє середовище, права людини і стійку практику в основу своїх цінностей і діяльності. Я не можу дочекатися, щоб приступити до нової роботи,

– прокоментувала звільнення Наталі Кемпбелл.

Це вже дев'ята помічниця Меган Маркл, яка звільнилась. Раніше щонайменше три няні відмовились від роботи з герцогинею Сассекською. Всі в один голос заявляли, що американка має нестерпний характер та навіть не давала їм тримати маленького Арчі на руках. Окрім цього, з палацу пішов пілот королеви, який стверджував, що на той час вагітна Меган Маркл перетворила його роботу на кур'єра.

Чималий резонанс спричинило звільнення Саманти Коен, яку приймала на роботу Єлизавета ІІ у 2002 році. Помічниця працювала на Її Величність 17 років, однак не змогла поладнати з герцогами Сассекськими. Неофіційною причиною звільнення Саманти Коен став скандал за участю Гаррі та Меган щодо використання приватних літаків. Наразі австралійка стала представницею благодійної організації Cool Earth, яка займається проблемами екології.