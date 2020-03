Помінялися ролями: Дженніфер Лопес зняла танцювальну пародію в Тік-Ток разом із своїм бойфрендом

Знаменита американська акторка Дженніфер Лопес та її наречений, колишній бейсболіст Алекс Родрігес не залишаються осторонь популярних трендів. Закохані зняли танцювальну пародію в мережі Тік-Ток, чим зачарували прихильників.

Дженніфер Лопес слідує за усіма технологічними новинками. Вона ділиться з шанувальниками світлинами в інстаграмі, а також не оминула увагою популярну мережу Тік-Ток. На її акаунт вже підписано більш, ніж 3 мільйони користувачів, то ж акторка здобула визнання і там.

Днями Дженніфер опублікувала відео, на якому позує разом із своїм коханим Алексом Родрігесом. Пара взяла участь у челенджі Flip the Switch. Його суть полягає в тому, що герої ролика танцюють під трек Дрейка Nonstop. На моменті, коли звучать слова I just flip the switch виключається світло і персонажі обмінюються одягом.

На відео видно Дженніфер в синьому піджаку, штанах кольору хакі та темних окулярах. Алекс граціозно танцює в обтислому білому костюмі та сережках-кільцях. Цей ролик став шалено популярним та набрав вже більше, як 32 мільйони переглядів.

До челенджу також долучилися Емілі Ратажковскі, Елізабет Уоррен, Кейт Маккіннон та інші.