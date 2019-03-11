Помоліться за мене, – Джастін Бібер розповів шанувальникам про боротьбу з депресією

Знаменитий поп-співак Джастін Бібер поділився з шанувальниками складним періодом у його житті. Попри нещодавні заручини та підготовку до весілля з Хейлі Болдуін, за його словами, він відчуває спустошення і потребує молитви.

Про депресію 25-річного Джастіна Бібера заговорили на початку лютого. Однак тоді співак знімався для обкладинки глянцю зі своєю нареченою Хейлі Болдуін, тому шанувальники не запідозрили нічого поганого. Як повідомляє видання People, хлопець справді проходив місячне лікування і тепер вийшов з фанатами на зв’язок.

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Він опублікував на своїй сторінці в Instagram новий допис, в якому розповів про своє самопочуття і попросив шанувальників помолитися за нього.

Просто хотів тримати вас в курсі, хлопці. Сподіваюся, моє звернення знайде відгук у ваших серцях. Зараз я почуваю себе дивно, так, ніби повністю відключений від зовнішнього світу. Я не хвилююся, тому що завжди приходжу до тями після такого. Просто хотів попросити вас протягнути мені руку допомоги і помолитися за мене. Бог дуже милосердний і я вірю, що ваші молитви будуть почуті. Так вже вийшло, що зараз я опинився зі своїми проблемами сам на сам,

– написав Джастін Бібер.

Варто відзначити, що звернутися до своїх прихильників співак вирішив під архівним знімком, на якому він постав разом з Каньє Вестом та своїм менеджером Скутером Брауном.