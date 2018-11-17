Помолився перед вбивством: вбивця Джонна Леннона розкрив резонансні подробиці

74
Джон Леннон
Джон Леннон / epitafii.ru

Вбивця легендарного британського рок-музиканта Джона Леннона, 63-річний Марк Девід Чепмен розповів подробиці і причини моторошного вбивства.

Так, для вбивства зірки The Beatles Марк Чепмен використав експансивні кулі, які "розгортаються". За словами вбивці, він турбувався, щоб музикант довго не страждав і помер відразу. Про це повідомляє видання Daily Mail.

Читайте також: Найвідоміші хіти зірки The Beatles Джона Леннона, які ми пам’ятаємо досі

Чепмен розповів, що перед вбивством довго думав, чи варто йому це робити і навіть молився. Він додав, що скоїв це не через ненависть, а оскільки хотів слави. Марк наголосив, що з кожним роком все більше шкодує про скоєне і вважає свій вчинок безглуздим.

Я занадто далеко зайшов. Я пам'ятаю, як мені спало на думку про те, що ось, тепер альбом є, він поставив на ньому автограф, і можна йти додому, проте я не міг піти додому. Пам'ятаю, що обрав спеціальні кулі, щоб він не страждав занадто довго. Я не відчував ворожнечі до Леннона. Я просто хотів прославитися. Я навіть молився перед тим, як зважитися на вбивство. Це була помилка, я розробляю спеціальні брошури, присвячені Христу. Вони допомагають ув'язненим знайти свій шлях. Я не сумніваюся, що Ісус здатний змінити твоє життя, якщо ти щиро звернешся до нього,
– зізнався Чепмен.

Нагадаємо, Джон Леннон був убитий 8 грудня 1980 року в Нью-Йорку. Коли музикант підходив до свого будинку, Марк Девід Чепмен п'ять разів вистрілив йому в спину. У 1981 році суд засудив вбивцю до довічного ув'язнення. Днями стало відомо, що 63-річному Марку Девіду Чепмену в десятий раз відмовили у достроковому звільненні. Вбивця залишиться у в'язниці ще щонайменше ще два роки.

Теги: Beatles LifeStyle Жертви Музика
Джерело: Lifestyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Хто переможе в шоу "Танці з зірками 2018"? Ваша думка
сьогодні 09:08 Хто переможе в шоу "Танці з зірками 2018"? Ваша думка
3600
Померла модель Кім Портер: якими були останні дописи екс-дівчини репера Diddy
16 листопада 15:59 Померла модель Кім Портер: якими були останні дописи екс-дівчини репера Diddy
1630
Winter is coming: як підготуватись до гірськолижного сезону ще восени
16 листопада 11:00 Winter is coming: як підготуватись до гірськолижного сезону ще восени
280
Чорна п’ятниця: 5 порад для вдалих покупок
15 листопада 12:00 Чорна п’ятниця: 5 порад для вдалих покупок
Яніна Ткачук 2012
У Києві відгримів концерт легендарного Стінга: як це було
15 листопада 11:48 У Києві відгримів концерт легендарного Стінга: як це було
2408
Ользі Куриленко – 38: топ-5 фільмів з голлівудською акторкою українською походження
14 листопада 13:16 Ользі Куриленко – 38: топ-5 фільмів з голлівудською акторкою українською походження
1717
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук