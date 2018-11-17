Помолився перед вбивством: вбивця Джонна Леннона розкрив резонансні подробиці

Вбивця легендарного британського рок-музиканта Джона Леннона, 63-річний Марк Девід Чепмен розповів подробиці і причини моторошного вбивства.

Так, для вбивства зірки The Beatles Марк Чепмен використав експансивні кулі, які "розгортаються". За словами вбивці, він турбувався, щоб музикант довго не страждав і помер відразу. Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Чепмен розповів, що перед вбивством довго думав, чи варто йому це робити і навіть молився. Він додав, що скоїв це не через ненависть, а оскільки хотів слави. Марк наголосив, що з кожним роком все більше шкодує про скоєне і вважає свій вчинок безглуздим.

Я занадто далеко зайшов. Я пам'ятаю, як мені спало на думку про те, що ось, тепер альбом є, він поставив на ньому автограф, і можна йти додому, проте я не міг піти додому. Пам'ятаю, що обрав спеціальні кулі, щоб він не страждав занадто довго. Я не відчував ворожнечі до Леннона. Я просто хотів прославитися. Я навіть молився перед тим, як зважитися на вбивство. Це була помилка, я розробляю спеціальні брошури, присвячені Христу. Вони допомагають ув'язненим знайти свій шлях. Я не сумніваюся, що Ісус здатний змінити твоє життя, якщо ти щиро звернешся до нього,

– зізнався Чепмен.

Нагадаємо, Джон Леннон був убитий 8 грудня 1980 року в Нью-Йорку. Коли музикант підходив до свого будинку, Марк Девід Чепмен п'ять разів вистрілив йому в спину. У 1981 році суд засудив вбивцю до довічного ув'язнення. Днями стало відомо, що 63-річному Марку Девіду Чепмену в десятий раз відмовили у достроковому звільненні. Вбивця залишиться у в'язниці ще щонайменше ще два роки.