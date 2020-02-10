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Пон Джун Хо став найкращим режисером на Оскарі-2020

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Оскар-2020: Найкраща режисерська робота – Пон Джун Хо

Нарешті церемонія нагородження Оскар-2020 добігає кінця. Представники Американської кіноакадемії мистецтва без поспіху називають лауреатів у найголовніших номінаціях. Так, у категорії "Найкраща режисерська робота" статуетку отримав Пон Джун Хо.

П'ятеро чоловіків, серед яких Квентін Тарантіно ("Одного разу в Голлівуді"), Тодд Філліпс ("Джокер"), Пон Джун Хо ("Паразити"), Мартін Скорсезе ("Ірландець"), Сем Мендес ("1917"), склали один одному гідну конкуренцію на премії Оскар-2020.

Тут: Переможці премії Оскар-2020: перелік

Проте перемогу в одній із найпрестижніших номінацій вдалося отримати Пону Джун Хо. Південнокорейський режисер працював над фільмом "Паразити", який також отримав статуетку за "Найкращий оригінальний сценарій" та "Найкращий міжнародний повнометражний фільм".

Новина оновлюється….

Оскар-2020: список номінантів престижної премії
9 лютого
2176
Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно
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