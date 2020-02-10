Пон Джун Хо став найкращим режисером на Оскарі-2020
Нарешті церемонія нагородження Оскар-2020 добігає кінця. Представники Американської кіноакадемії мистецтва без поспіху називають лауреатів у найголовніших номінаціях. Так, у категорії "Найкраща режисерська робота" статуетку отримав Пон Джун Хо.
П'ятеро чоловіків, серед яких Квентін Тарантіно ("Одного разу в Голлівуді"), Тодд Філліпс ("Джокер"), Пон Джун Хо ("Паразити"), Мартін Скорсезе ("Ірландець"), Сем Мендес ("1917"), склали один одному гідну конкуренцію на премії Оскар-2020.
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Проте перемогу в одній із найпрестижніших номінацій вдалося отримати Пону Джун Хо. Південнокорейський режисер працював над фільмом "Паразити", який також отримав статуетку за "Найкращий оригінальний сценарій" та "Найкращий міжнародний повнометражний фільм".
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