Поп-діва Брітні Спірс планує завершити музичну кар'єру, – ЗМІ

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Брітні Спірс може відмовитись від кар'єри співачки
Брітні Спірс може відмовитись від кар'єри співачки / australianewsreview.blogspot.com

Американська поп-діва Брітні Спірс, яка з легкістю збирає тисячі прихильників на концертах, обдумує завершити вокальну кар'єру. Інсайдери стверджують, що невдовзі зірка може оголосити про це.

Така несподівана новина з'явилась у випуску Straight Shuter, яку створює світський оглядач Роб Шутер. Інсайдери з близького оточення Брітні Спірс стверджують, що співачка хоче повністю відмовитись від своєї кар'єри та більше не виступати із грандіозними шоу. 

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Нелегке рішення поп-зірка прийняла через хворобу свого батька Джеймі Спірс. Чоловік переніс дві складні операції на кишківнику та ледь не помер. Це настільки приголомшило Брітні Спірс, що вона вимушена була звернутись до клініки, де добровільно погодилась пройти курс психічної реабілітації. Відтак єдиною метою для співачки зараз є повернення до нормального життя, в якому може не бути місця для концертів. 

Все, що Брітні зараз може робити – це отримувати допомогу від медиків. Вона це розуміє, тому й проходить реабілітацію в шпиталі. Брітні зробить все необхідне, щоб одужати, і якщо концерти будуть перепоною до цього, то вона відмовиться від них,
– поділився інсайдер.

Родичі Брітні Спірс підтримують її в такому рішенні. Та поки експерти, які вже підраховують збитки від скасованого туру співачки, говорять про велику помилку зірки, прихильники засипали її сторінку повідомленнями зі словами розуміння. 

"Оточуючі дуже підтримують її і не думають про те, скільки грошей вона втратить. У неї вже більше коштів на рахунках, ніж вона коли-небудь зможе витратити, і зараз вона в пошуку того, чого не можна купити – щастя", – додав інсайдер. 

Наразі відомо, що Брітні Спірс перебуває у лікарні "Рехаб", що у Каліфорнії. Там артистка пробуде упродовж місяця та після цього оголосить своє рішення про долю музичної кар'єри. 

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Теги: LifeStyle Музика Брітні Спірс
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