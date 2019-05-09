Поп-культура на вустах: приголомшливі фото картин, що малюють на губах

Губи не тільки для того, аби ними ворушити та носити помаду. Для креативної мейк-ап стилістки Райан Келлі це ще й полотно для створення справжніх художніх шедеврів.

Американка так відточила свої вміння візажистки, що на губах може відтворити сцену з будь-якого фільму. Цим вона займається останні чотири роки.

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"Богемна рапсодія" // Райан Келлі

Своїми роботами, які регулярно викладає в Instagram, Келлі здобула прихильність майже 80 тисяч підписників.



"Фантастичні звірі і де їх шукати" // Райан Келлі

Деякі картини настільки складні у виконанні і потребують мало не ювелірної філігранності, що мисткиня витрачає на підготовчий процес та безпосередню реалізацію ідеї до кількох днів.



Сова з саги про Гаррі Поттера // Райан Келлі



"Аквамен" // Райан Келлі



Дайнеріс Таргарієн з "Гри престолів" // Райан Келлі

Картини на губах візажистки Райан Келлі: дивіться галерею