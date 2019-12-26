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Попа як у Кім: Настя Каменських показала, як присідає у залі – відео

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Настя Каменських / Instagram / @kamenskux

Українська співачка Настя Каменських розбурхала уяву підписників у соціальних мережах гарячим відео, на якому вона присідає та тренує сідниці у залі.

Новий спокусливий ролик Настя Каменських, яка часто сміливо оголюється на фото, опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі. 

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На відео NK присідає у спортивному залі в обтислих чорних лосинах, топі і в рожевих кросівках. На фоні грає її хітова пісня "Попа як у Кім". 

У підписі Каменських жартома наголосила, якщо хтось хоче мати сідниці, як у Кім Кардашян, – треба бігти у зал на тренування. За її словами, вона ніколи не пропускає заняття спортом, незважаючи на насичений графік.

Відчувати себе в своєму ідеальному тілі дуже важливо. Саме ідеальному для себе, а не для світових стандартів. Спорт приносить колосальну радість і прилив енергії. Не дивлячись на щільний грудневий графік я намагаюся знайти час на тренування,
– додала дружина репера і продюсера Потапа.

 

Також на честь католицького Різдва Настя Каменських розповіла про найважливіші атрибути для новорічних свят. За традиціями у співачки завжди має бути головний символ Нового року – ялинка. "Запалюєш гірлянду і поринаєш у світ затишку і любові. Завжди згадую, як в дитинстві ми з батьками розвішували іграшки", – згадала зірка.

Настя намагається провести свята зі своєю сім'єю на святах, а також обожнює дарувати подарунки.

"Завжди намагаюся знайти все найсвятковіше і те, що 100% додасть різдвяного настрою дому... В дитинстві, я дуже любила виконувати колядки з батьками та їхніми колегами з хору ім. Верьовки. Ми заходили до сусідів і співали. Для мене тоді це була нереально важлива різдвяна місія", – зазначила співачка.

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: Новини України LifeStyle Настя Каменських Еротика
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