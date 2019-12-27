"Поплакала і стоп": гурт KAZKA представив нову композицію "Випадок?"
Сьогодні, 27 грудня, гурт KAZKA презентує свій другий студійний альбом NIRVANA. Музиканти представили новий хіт з альбому – пісню з назвою "Випадок?".
Відео з піснею "Випадок?" починається з нарізки архівних кадрів, на яких зображена солістка KAZKA Олександра Зарицька.
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У підписі представники гурту згадали, як з самого початку обіцяли розповідати у піснях щирі історії, бути справжніми, не ховати почуття.
"Ох і влетіло нам за цю обіцянку! Та, оглядаючись назад, ми розуміємо: історія гурту "KAZKA" – не випадок, не воля примхливих зірок. Ми знайшли свій голос, знайшли своїх людей, і про те, що хвилює нас, будемо співати, доки звучить музика. А кожного з вас просимо вірити у свою історію! Всі ми талановиті, яскраві, різні. Всі варті бути почутими. І будемо, обов’язково!" – йдеться під відео.
Раніше гурт вже презентував своїх 5 нових хітів з альбому NIRVANA: "Пісня сміливих дівчат", "Палала", "Твоєї крові", "Колишні" та "Грай".
KAZKA – Випадок?: слухайте пісню тут
KAZKA – "Випадок?": слова пісні
Що я там знаю?
Нічого. І, без образ:
Дівчинка з вулиць,
Де ліхтарі вмикаються через раз,
Не полетить одразу.
Потрібен час.
Зміни — безкрайня річка.
То ж, казка — випадок?
Де там! Безмежний світ.
Вчу його код, як дитина вчить алфавіт.
Зради з минулого передають привіт,
Але ця ніч — не вічна.
Ранок вже грає на золотій трубі.
Казка — не сон.
Вона завжди була в тобі.
Аі-я-іє,
Починаю історію. Вони казали: "Казка" — це випадок.
Дозволили зірки
Та склався гороскоп.
Ця мрія побудована з вигадок.
Знімай, давай вінок,
Поплакала і стоп!
Та від Дніпра до Калі-Калі-форнії
Шукала я себе, і ось — у формі.
Буде урок: за кожен крок —
Рани від помилок.
Я заслужила свій вінок.
Ті хто не повірив в тебе —
Вже не твої.
Хіба ти випадок не вартий почуттів?
І звикла до образ,
А все одно тремтиш.
Загубиш серце,
але відшукай своїх.
Кохай без зайвих фраз,
І пір'ячком злетиш.
Хіба ти випадок не вартий почуттів?
І звикла до образ,
А все одно тремтиш. [Моя, пташко].
Зламаєш пальці,
але захищай своїх.
Кохай без зайвих фраз,
І пір'ячком злетиш.
Ти пір'ячком злетиш.
Вони казали, що,
про всяк випадок,
Повинна душу я
Заставити в ломбард.
Та без душі співати не знаю як.
До чого тут талант?
У чому тут азарт?
То ж від Дніпра до Калі-Калі-форнії
Співала і мажорні, і мінорні.
Дівчинка-рок, буде урок —
Менше лови зірок.
Я заслужила свій вінок.
Ті хто не повірив в тебе —
Вже не твої.
Хіба ти випадок не вартий почуттів?
І звикла до образ,
А все одно тремтиш.
Загубиш серце, але відшукай своїх.
Кохай без зайвих фраз,
І пір'ячком злетиш.
Хіба ти випадок не вартий почуттів?
І звикла до образ,
А все одно тремтиш.
Моя, пташко.
Зламаєш пальці,
але захищай своїх.
Кохай без зайвих фраз,
І пір'ячком злетиш.
Ти пір'ячком злетиш.