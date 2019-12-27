"Поплакала і стоп": гурт KAZKA представив нову композицію "Випадок?"

Сьогодні, 27 грудня, гурт KAZKA презентує свій другий студійний альбом NIRVANA. Музиканти представили новий хіт з альбому – пісню з назвою "Випадок?".

Відео з піснею "Випадок?" починається з нарізки архівних кадрів, на яких зображена солістка KAZKA Олександра Зарицька.

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У підписі представники гурту згадали, як з самого початку обіцяли розповідати у піснях щирі історії, бути справжніми, не ховати почуття.

"Ох і влетіло нам за цю обіцянку! Та, оглядаючись назад, ми розуміємо: історія гурту "KAZKA" – не випадок, не воля примхливих зірок. Ми знайшли свій голос, знайшли своїх людей, і про те, що хвилює нас, будемо співати, доки звучить музика. А кожного з вас просимо вірити у свою історію! Всі ми талановиті, яскраві, різні. Всі варті бути почутими. І будемо, обов’язково!" – йдеться під відео.

Раніше гурт вже презентував своїх 5 нових хітів з альбому NIRVANA: "Пісня сміливих дівчат", "Палала", "Твоєї крові", "Колишні" та "Грай".

KAZKA – Випадок?: слухайте пісню тут

KAZKA – "Випадок?": слова пісні

Що я там знаю?

Нічого. І, без образ:

Дівчинка з вулиць,

Де ліхтарі вмикаються через раз,

Не полетить одразу.

Потрібен час.

Зміни — безкрайня річка.

То ж, казка — випадок?

Де там! Безмежний світ.

Вчу його код, як дитина вчить алфавіт.

Зради з минулого передають привіт,

Але ця ніч — не вічна.

Ранок вже грає на золотій трубі.

Казка — не сон.

Вона завжди була в тобі.

Аі-я-іє,

Починаю історію. Вони казали: "Казка" — це випадок.

Дозволили зірки

Та склався гороскоп.

Ця мрія побудована з вигадок.

Знімай, давай вінок,

Поплакала і стоп!

Та від Дніпра до Калі-Калі-форнії

Шукала я себе, і ось — у формі.

Буде урок: за кожен крок —

Рани від помилок.

Я заслужила свій вінок.

Ті хто не повірив в тебе —

Вже не твої.

Хіба ти випадок не вартий почуттів?

І звикла до образ,

А все одно тремтиш.

Загубиш серце,

але відшукай своїх.

Кохай без зайвих фраз,

І пір'ячком злетиш.

Хіба ти випадок не вартий почуттів?

І звикла до образ,

А все одно тремтиш. [Моя, пташко].

Зламаєш пальці,

але захищай своїх.

Кохай без зайвих фраз,

І пір'ячком злетиш.

Ти пір'ячком злетиш.

Вони казали, що,

про всяк випадок,

Повинна душу я

Заставити в ломбард.

Та без душі співати не знаю як.

До чого тут талант?

У чому тут азарт?

То ж від Дніпра до Калі-Калі-форнії

Співала і мажорні, і мінорні.

Дівчинка-рок, буде урок —

Менше лови зірок.

Я заслужила свій вінок.

Ті хто не повірив в тебе —

Вже не твої.

Хіба ти випадок не вартий почуттів?

І звикла до образ,

А все одно тремтиш.

Загубиш серце, але відшукай своїх.

Кохай без зайвих фраз,

І пір'ячком злетиш.

Хіба ти випадок не вартий почуттів?

І звикла до образ,

А все одно тремтиш.

Моя, пташко.

Зламаєш пальці,

але захищай своїх.

Кохай без зайвих фраз,

І пір'ячком злетиш.

Ти пір'ячком злетиш.