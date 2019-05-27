Попри чутки про розставання: Ірину Шейк і Бредлі Купера помітили на прогулянці з донькою

Знаменита модель Ірина Шейк і популярний голлівудський актор Бредлі Купер вперше за довгий час з'явилися на публіці. Зіркова пара вийшла на прогулянку з донькою після чуток про їхнє розставання.

Близько тижня тому мережу підірвали чутки про те, що одна з найзавидніших пар іноземного шоу-бізнесу переживає не найкращі часи. Прихильники підозрювали, що причиною їхніх непорозумінь є інформація про ймовірний роман між Бредлі Купером і Леді Гагою. Ірина Шейк підігріла чутки про розставання своєю появою на Met Gala 2019, адже на червоній доріжці вона з’явилася без коханого.

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Проте напередодні зірки спростували неправдиву інформацію, навіть не коментуючи. Зіркова сім'я у повному складі вийшла на прогулянку у Лос-Аджелесі. Ірина Шейк йшла поруч зі своїм бойфрендом Бредлі Купером, який тримав на руках їхню дворічну доньку Лею. Аби не привертати зайвої уваги, модель та актор одягнули кепки та сонцезахисні окуляри, проте відданим шанувальникам все одно вдалося впізнати кумирів, навіть попри їхнє маскування від зайвих очей.



Ірина Шейк і Бредлі Купер / Instagram / @lea_daily