Попри чутки про ворожнечу: Кейт Міддлтон і Меган Маркл разом відвідали різдвяну службу – фото

Королівська сім'я у повному складі відправилась на передріздвяну службу в церкву Святої Марії Магдалини, що у Сандрінгемі. Герцогині Кембриджська і Сассекська йшли поруч та мило посміхались одна одній. Для святкового виходу Кейт Міддлтон і Меган Маркл обрали розкішні, однак стримані вбрання.

Як і минулого року, Меган Маркл та принц Гаррі сходили до церкви Святої Марії Магдалини в переддень католицького Різдва разом із принцом Вільямом і Кейт Міддлтон. Діти герцогів Кембриджських, ймовірно, залишились вдома, оскільки на жодному фото їх немає, як і принца Філіпа. А от королева Єлизавета в чудовому настрої теж була присутня на святковому заході.

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Для урочистого виходу Кейт Міддлтон обрала червоне двобортне пальто, на якому красувалася велика брошка з білих діамантів. Туфлі та рукавиці Кейт одягнула на тон темніші, ніж пальто. А доповнила образ незмінним головним аксесуаром королівської сім’ї капелюшком такого ж кольору як взуття.

Вагітна Меган Маркл вибрала образ в темних відтінках. На ній була довга синя сукня, на тон темніше пальто, чорні чоботи та незмінний капелюшок з яскраво-синіми пір’їнами. У її руках був темний клатч та рукавиці.



Кейт Міддлтон, принц Вільям, Меган Маркл і принц Гаррі / Instagram / @hellocanadamag

Незважаючи на чутки, що Кейт і Меган ворогують і їхні сім'ї святкуватимуть Різдво окремо, жінки мило усміхались одна одній уздовж дороги до церкви і привітно вітали шанувальників, які зібрались біля церкви, щоб побачити герцогинь.



Герцогині Кембриджська і Сассекська мило всміхались одна одній / Instagram / @hellomaguk

92-річна королева Єлизавета, на відміну від молодих нащадків, приїхала до церкви автомобілем. Вона була одягнена в світле пальто та капелюшок з яскраво-рожевим акцентом.



Королева Єлизавета ІІ / Instagram / @hrhprincgeorge



92-річна королева прибула на різдвяну службу в Сандрінгемі / Instagram / @hrhprincgeorge

Після урочистої служби королівська сім’я відправилась у маєток королеви Єлизавети, у Сандгрінгем, щоб послухати її щорічну святкову промову. Потім Кейт Міддлтон і Меган Маркл зі своїми чоловіками вечеряли за святковим столом у маєтку монарха.



Принц Чарльз із синами та їх дружинами /Instagram / @windsor.royal.family