Попри чутки про ворожнечу: Вікторія Бекхем одягнула дівчину сина Хану Кросс в свій бренд – фото

Особисте життя старшого сина британської дизайнерки Вікторії Бекхем та футболіста Девіда Бекхема є дуже бурхливим. Бруклін зустрічається з моделлю Ханою Кросс, від якої зіркові батьки не у захваті.

Батько Брукліна Девід Бекхем наполегливо радить сину припинити роман із Ханою Кросс після інциденту під час Каннського кінофестивалю. У ресторані французького готелю Бруклін та Хана публічно з'ясовували стосунки, в запалі модель накинулась на фотографа з кулаками, а всі ЗМІ рясніли резонансною новиною.

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Західні ЗМІ повідомляли, що Вікторія також підтримує думку чоловіка. Однак днями дизайнерка опублікувала на своїй сторінці знімки дівчини, яка знялася у фотосесії для видання Wonderland в одязі Victoria Beckham.

Користувачі у мережі неоднозначно відреагували на знімки. Дехто написав компліменти у коментарях, але були й ті Інтернет-юзери, які заявили: "Вікторія, вона просто зацікавлена у ваших грошах і популярності вашої родини".

Що відомо про особисте життя Брукліна Бекхема?За даними західних ЗМІ, Бруклін Бекхем вже планував одружуватися з акторкою Хлоєю Морец, як навесні 2018 року в журналістів з'явились фотографії, на яких хлопець цілувався з канадською моделлю Лексі Вуд. Та із красунею він не довго зустрічався: вже у грудні старший син подружжя Бекхемів познайомив сім'ю з моделлю Ханою Кросс, старшою за нього на 2 роки. Дівчину неодноразово порівнювали із зірковою мамою хлопця, а сама Вікторія навіть подарувала манекенниці вбрання власного бренду. Відтоді пара демонструвала ідилію, публікуючи романтичні фото у мережі.



Під час Каннського кінофестивалю Бруклін Бекхем та Хана Кросс здійснили кілька спільних виходів на червону доріжку. Модель засвітила округлий живіт, спровокувавши чутки про вагітність. А у готелі під час сварки побилась зі своїм коханим на очах в ошелешеної публіки.