Попри епідемію коронавірусу "Мулан" таки презентували у США: ефектні фото

У Лос-Анджелесі пройшов допрем'єрний показ кінострічки "Мулан" (Mulan), знятої за мотивами однойменного мультфільму Disney. Фільму прогнозують чималі збитки, адже через коронавірус прем'єру в Китаї перенесли на невизначений час. Однак це не завадило творцям кінострічки презентувати її в Голлівуді.

У ніч на 9 березня у знаменитому Dolby Theatre відбулась світова прем'єра фільму "Мулан". І хоч подія була на межі зриву через коронавірус, представники Disney все ж вирішили не переносити дату презентації довгоочікуваної новинки.

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Прем'єра привернула увагу світових ЗМІ, адже на червоній доріжці постали всі головні герої бойовика. Та про заходи безпеки організатори не забули. На всій території Dolby Theatre встановили кутки із засобами для дезінфекції рук. Також багато гостей церемонії уникали рукостискань та обіймів.

Однак це не вплинуло на атмосферу світської зустрічі. Журналісти із захватом фотографували акторів, які постали перед ними на червоній доріжці. Зіркою вечора, звісно ж, стала Лю Іфей, яка зіграла головну роль у кінострічці. На червону доріжку вона вийшла у розкішній сукні від бренду Elie Saab. Вбрання нагадувало образ принцес Disney, тому у мережі не стримують захоплення від виходу Лю Іфей.

У центрі сюжету фільму "Мулан" – історія дівчини, яка стала легендарним воїном Стародавнього Китаю. Захищати країну від нападників Мулан пішла, щоб її хворий батько уникнув служби. Зйомки фільму провели представники Disney, які з понад тисячі акторок на головну роль обрали тендітну Лю Іфей. Китайка володіє бойовими мистецтвами, тому переконливо зіграла воїна у кадрі. Вразить глядачів не тільки її талановита гра, але й спецефекти, без яких не обходиться жоден сучасний бойовик.

У Китаї кінострічка "Мулан" вийде з чималим запізненням. Через епідемію коронавірусу чимало кінотеатрів і досі залишаються закритими. Через це компанія Disney зазнала мільйонних збитків.

Цей фільм бере своє коріння з традицій Китаю. Тому, за звичайних обставин, прокат у цій країні був головним ринком для Disney. Це великі збитки для компанії,

– зазначив головний аналітик порталу Boxoffice Шон Роббінс.

В Україні ж прем'єра кінострічки "Мулан" запланована на 26 березня 2020 року.