Попри фінансову кризу принц Гаррі та Меган Маркл віддали чималу суму на благодійність

Через пандемію коронавірусу принц Гаррі та Меган Маркл переживають нелегкі часи. Їхні заплановані проєкти поставили на паузу, відтак доходів подружжя наразі не отримує. Однак навіть в скруту зіркова пара не забуває про благодійність.

За даними E News, Гаррі та Меган пожертвують 90 000 фунтів стерлінгів благодійній організації Feeding Britain. Прессекретар пари вже підтвердив ці чутки та розмір пожертви, яка в гривневому еквіваленті перевищує 3 мільйона.

Читайте також: Принц на карантині: Гаррі розповів про свої будні з Меган та маленьким Арчі

Ймовірно, на таку щедрість їх надихнув очільник благодійного фонду – архієпископ Кентерберійський. Саме він провів обряд вінчання принца Гаррі та Меган Маркл у травні 2018 року. Символічно кошти для благодійності подружжя взяло з доходу від трансляції свого весілля. Ще перед церемонією Гаррі та Меган обговорили це питання, тому з початку пандемії коронавірусу обрали саме організацію Feeding Britain для щедрої пожертви.

Гроші герцогів Сассекських підуть на допомогу родинам, які опинились у скруті через пандемію. Тисячі британців залишились без роботи через закриття заводів чи розважальних центрів, тому саме їх хотіли підтримати Гаррі і Меган. Перед пожертвою вони здійснили телефонний дзвінок архієпископу Кентерберійському, в якому обговорили всі питання про цю допомогу.

А от щодо фінансового стану самих герцогів Сассекських західні ЗМІ дають невтішні дані. За неофіційною інформацією, принц Гаррі та Меган Маркл можуть опинитись у скруті. Подружжя не має доходу від комерційних проєктів, які створили після виходу з королівської сім'ї. Водночас витрати пари є чималими. Тільки на охорону вони витрачають мільйони доларів на рік.

За умовами "мегзиту", подружжя більше не отримує дотацій від королівської родини. Однак принц Чарльз все ж вирішив допомогти своєму молодшому сину. Герцог віддав Гаррі 2,5 мільйона доларів на оплату охорони. Однак фінансово утримувати дорослого сина він не має наміру, тому, ймовірно, це була одноразова виплата.