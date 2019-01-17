Попри розкішний вигляд, Меган Маркл знову порушила королівські правила: несподівані деталі

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Меган Маркл і принц Гаррі
Меган Маркл і принц Гаррі / Instagram/ @royal.addicted

Для герцогині Сассекської порушувати правила королівської сім'ї стає хорошою традицією. Цього разу в центрі обговорень виявилися ноги вагітної Меган Маркл. Вона знехтувала правилом, якого завжди дотримується королева Єлизавета, хоча зробила це доволі красиво.

Напередодні 37-річна герцогиня Сассекська відвідала виставу цирку Cirque du Soleil, що відбувалася у лондонському Альберт-холі. На урочистому заході Меган з'явилася в розкішній вечірній сукні.

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Її образ доповнювали клатч від Givenchy, а на руці виблискував браслет, який колись належав принцесі Діані. Цей вихід Меган Маркл назвали одним із найяскравіших з того часу, як вона стала частиною королівської сім'ї.

Однак вагітна дружина принца Гаррі не припиняє доводити суспільству, що вона досі залишається головною "бунтаркою" в монаршій родині Великобританії.

Оцінюючи зовнішній вигляд 37-річної герцогині Сассекської, експерти помітили, що вона черговий раз обминула стороною стародавні королівські правила, згідно з якими жінка, яка є членом керівничої сім'ї не повинна з'являтися на публіці без колготок, а також у відкритому взутті. Під час офіційного виходу на виставу Меган Маркл порушила одразу два правила.

Меган Маркл
Меган Маркл прийшла на світський захід у відкритому взутті і без колготок / Instagram / @harryheartsmeghan

До того ж, на лівій ступні герцогині виднівся великий шрам. Ймовірно, її оперували, аби прибрати так звану "шишку" на нозі. До слова, така деформація ступні часто відбувається через часте носіння високих підборів.

Меган Маркл
Педикюр і взуття Меган Маркл / Getty Images

Також на нігтях Меган Маркл був темний педикюр, що є неприйнятним для членів королівської сім'ї. Варто зазначити, що Кейт Міддлтон не нехтує правилами і завжди слідує прикладу королеви Єлизавети ІІ.

Королева Єлизавета і Кейт Міддлтон
Королева Єлизавета і Кейт Міддлтон дотримуються правила, що стосується взуття і колготок / Колаж: 24 канал; фото: Getty Images

 

 

Теги: LifeStyle Мода Меган Маркл Королівська сім'я
Джерело: 24 канал
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