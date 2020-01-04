24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Попри зраду і розлучення Колін Ферт зустрів Новий рік з колишньою дружиною: фото

640 Читать новость на русском
Колін Ферт з колишньою дружиною Лівією Джуджоллі / Instagram / @liviafirth

Британський актор Колін Ферт шокував громадськість наприкінці 2019 року. Він так і не зумів налагодити стосунки з дружиною Лівією Джуджоллі після її зради та подав документи на розлучення. Однак, ймовірно, ворожнечі у пари немає, адже Колін Ферт та його колишня кохана щасливо позували разом на новорічній вечірці.

Відповідними знімками Лівія Джуджоллі поділилась із прихильниками на інстаграм-сторінці. Святкування Нового року вона організувала у власному помешканні, куди запросила найближчих друзів та колишнього чоловіка Коліна Ферта. 

Читайте також: Екзотичне свято: в якій країні Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко зустріли Новий рік

На одному з кадрів колишнє подружжя позувало перед камерою телефону, ніжно обіймаючись. А от на іншому фото Лівія показала затишний відпочинок з гостями на її подвір'ї. 

Як ми закінчили і як ми почали святкувати Новий рік. Прощавай, 2019-й, і привіт, нове десятиліття,
– написала Лівія Джуджоллі. 

Колін Ферт та Лівія Джуджоллі на новорічній вечірці
Колін Ферт та Лівія Джуджоллі на новорічній вечірці / Instagram / @liviafirth

Актор Колін Ферт зустрів Новий рік з колишньою дружиною
Актор Колін Ферт зустрів Новий рік з колишньою дружиною / Instagram / @liviafirth

Що відомо про шлюб Коліна Ферта? Колін Ферт та Лівія Джоджуллі упродовж 22 років були взірцем міцних стосунків у Голлівуді. Однак у 2018-му їхня ідилія порушилась, коли світ дізнався, що дружина актора мала роман з журналістом. Лівія тоді подала до суду на колишнього коханця, заявивши, що потерпає від його переслідувань.

Всі очікували, що Колін Ферт одразу ж розлучиться зі зрадницею. Однак цього не сталось, а актор навіть зі співчуттям відповів на лист Марка Бранкаччі, який надіслав йому спільне фото з Лівією Джоджуллі. У ЗМІ підозрювали, що спільні сини подружжя повпливали на рішення Ферта, однак вже за рік після скандалу він все ж вирішив розірвати стосунки з дружиною.

Вихідні на Новий рік 2020: скільки будемо відпочивати у січні
сьогодні
42623
Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Зіркові розлучення Голлівуд Новорічні свята
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 12:01 Вихідні на Новий рік 2020: скільки будемо відпочивати у січні
Квітослава Туз 42623
3 січня 20:00 Шість найбільш очікуваних книжок 2020 року
Євгенія Мазур 505
3 січня 18:00 Прем'єри січня: 6 вражаючих фільмів, які обов'язково треба переглянути
Марта Вересюк 1690
3 січня 13:00 Тренди зими 2020: що ми будемо носити у новому сезоні
Юлія Турелик 21802
3 січня 11:06 12 страв на Святвечір
Олена Булан 11878
Новини
Більше новин
Залиште відгук