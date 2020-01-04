Попри зраду і розлучення Колін Ферт зустрів Новий рік з колишньою дружиною: фото

Британський актор Колін Ферт шокував громадськість наприкінці 2019 року. Він так і не зумів налагодити стосунки з дружиною Лівією Джуджоллі після її зради та подав документи на розлучення. Однак, ймовірно, ворожнечі у пари немає, адже Колін Ферт та його колишня кохана щасливо позували разом на новорічній вечірці.

Відповідними знімками Лівія Джуджоллі поділилась із прихильниками на інстаграм-сторінці. Святкування Нового року вона організувала у власному помешканні, куди запросила найближчих друзів та колишнього чоловіка Коліна Ферта.

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На одному з кадрів колишнє подружжя позувало перед камерою телефону, ніжно обіймаючись. А от на іншому фото Лівія показала затишний відпочинок з гостями на її подвір'ї.

Як ми закінчили і як ми почали святкувати Новий рік. Прощавай, 2019-й, і привіт, нове десятиліття,

– написала Лівія Джуджоллі.



Колін Ферт та Лівія Джуджоллі на новорічній вечірці / Instagram / @liviafirth



Актор Колін Ферт зустрів Новий рік з колишньою дружиною / Instagram / @liviafirth

Що відомо про шлюб Коліна Ферта? Колін Ферт та Лівія Джоджуллі упродовж 22 років були взірцем міцних стосунків у Голлівуді. Однак у 2018-му їхня ідилія порушилась, коли світ дізнався, що дружина актора мала роман з журналістом. Лівія тоді подала до суду на колишнього коханця, заявивши, що потерпає від його переслідувань.



Всі очікували, що Колін Ферт одразу ж розлучиться зі зрадницею. Однак цього не сталось, а актор навіть зі співчуттям відповів на лист Марка Бранкаччі, який надіслав йому спільне фото з Лівією Джоджуллі. У ЗМІ підозрювали, що спільні сини подружжя повпливали на рішення Ферта, однак вже за рік після скандалу він все ж вирішив розірвати стосунки з дружиною.