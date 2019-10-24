Популярна британська модель Роузі Гантінгтон-Вайтлі вчить стилю своїх підписників

Неймовірна модель Роузі Гантінгтон-Вайтлі опублікувала свою фірмову добірку стильних образів, які можна одягати на роботу, прогулянку та навіть на світські заходи.

Цього разу outlooks були для осіннього сезону. Жінка майстерно продемонструвала, як зі звичайних класичних речей можна створити елегантні образи. Стримані кольори, стильні аксесуари й її фірмове дзеркало – основа її модної рубрики. Пост моделі вже зібрав більше, ніж 300 тисяч вподобань та кілька тисяч коментарів, серед яких – слова захоплення від провідних моделей та стилістів фешн-індустрії: Аббі Клансі, Лаура Кім, Ешлі Грехем та Хлоя Бартолі.

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Варто згадати, що стилем Розі Гантінгтон-Вайтлі захоплюються вже не вперше. У журналі Glamour писали, що:

Ніхто не зможе так носити білу сорочку і джинси, як Роузі... Експериментальна мода – це не про нашу героїню, вона завжди обирає класику. Розі знає, як подати себе, вона королева повсякденного стилю,

– йшлось у виданні.

Цікавий факт: Розі Гантінгтон-Вайтлі ввважають найуспішнішою моделлю Victoria's Secret. Але навіть після того, як вона покинула "ангельський" колектив, її кар'єра не закінчилася. Можливо, тепер вона претендує на роль "ікони стилю"?

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