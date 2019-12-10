Найпопулярніші країни 2019 року: рейтинг місць, які повинен відвідати кожен

Дослідники та аналітики щороку підбивають підсумки найвідвідуваніших місць планети. Чому надали перевагу мандрівники з усього світу – колоритним містечкам, сонячним курортам, гірській тиші чи міському шику. А, може, все одразу? Про те, які країни стали найпопулярнішими серед туристів – читайте далі.

Нам неабияк пощастило, адже більшість з найвідвідуваніших країн розташовані у Європі. Ба більше, до деяких навіть літають лоукостери з українських міст, тож перевірити, чи дійсно ці країни найкращі – зможе кожен.

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Згідно з аналітичним порталом World Population Review, найпопулярнішими країнами 2019 року стали аж 4 країни Європи. Дослідники підрахували, які країни світу відвідало найбільше туристів.

Франція

На першому місці опинилася одна з найромантичніших країн світу – Франція. На символи Парижа – Ейфелеву вежу, Лувр, Єлисейські поля та Тріумфальну арку з'їхалися подивитися 82,7 мільйона мандрівників.



Тріумфальна арка вважається символом Парижа нарівні з Ейфелевою вежею

Зі Львова, Харкова та Києва до столиці Франції літає український лоукостер Sky Up.

Львів – Париж – від 1390 гривень з людини.

Харків – Париж – від 2145 гривень.

Київ – Париж – від 2135 гривень.



Щорічно Ейфелеву вежу відвідують понад 7 мільйонів відвідувачів

Сполучені Штати Америки

Країна з однією з найсильніших економік світу посіла друге місце у рейтингу. Понад 76,4 мільйона мандрівників встигли побачити найкрасивіші місця США. А їх там чимало. Напевно, ця країна об'єднала у собі усі види відпочинку: від пляжних та гірськолижних курортів до історичних центрів Вашингтона та висоток Бостона.



Статуя Свободи у Нью-Йорку

Подорож до США обійдеться дуже дорого, адже окрім квитків на 10-годинну подорож літаком, потрібна ще й віза. А її отримати не так вже й легко.



Центральний парк у Нью-Йорку



Ніагарський водоспад



Гранд-Каньйон в Аризоні

Іспанія

На третій сходинці опинилася сонячна Іспанія. Їх відвідали 75,3 мільйона туристів. Туди їдуть ті, хто хоче забути про щоденну рутину та просто насолоджуватися життям. До слова, національний девіз Іспанії зазначає, що життя у цій країні створене для насолод, а не для страждання.



Храм Святого сімейства у Барселоні

Іспанія вважається другою за висотою країною в Європі після Швейцарії. 90% її територій займає гірська місцевість, а вся Іспанія розташована на висоті 660 метрів над рівнем моря.

Головні міста Барселона (столиця Каталонії) та Мадрид наповнені безліччю стародавніх будівель та храмів, що мають велику історичну цінність. Українці зможуть наживо побачити легендарні місця Іспанії, адже до Барселони, Мадрида та Валенсії літає ірландський лоукостер Ryanair.



Площа Plaza de la Cibeles

Китай

59,2 мільйона людей завітали до Китаю у 2019. Історія цієї країни надзвичайно багата та обчислюється тисячоліттями. Там майстерно поєдналися традиції стародавньої цивілізації та ритм сучасних мегаполісів. Майже всі пам'ятки Китаю показують місцевий колорит. Однією з найвідоміших є Велика Китайська стіна. Вона є найдовшою у світі спорудою, яку звели з метою оборони.



Велика Китайська стіна

Італія

Стильна та мальовнича Італія прийняла у 2019 році 52,3 мільйона туристів. Вражає, що це більше, ніж половина населення Італії. Наразі там проживають понад 60,5 мільйона людей.

Це і не дивно, адже попри порівняно невеликий розмір території, в Італії зібрано безліч архітектурних пам'яток, величних соборів та затишних місць.



Вражаючий Колізей

Більше про те, як незабутньо відпочити в Італії – читайте у матеріалі LifeStyle 24

Великобританія

​Побачити Єлизавету II та інших членів монаршої родини приїхали 35,8 мільйона людей. Подорожуючи Великобританією, обов'язково завітайте до Лондона, аби наживо подивитися на всі ті картинки, що були намальовані у підручниках з англійської мови. Звісно, найвідомішим символом Лондону є Біг-Бен. Вам не вдасться його пропустити, адже він є головним орієнтиром у місті. До слова, ще влітку 2018 року пам'ятку закрили на реставрацію, яка має завершитися у 2021.



Біг-Бен у Лондоні

Важливо! Українцям і досі потрібна віза для подорожі до Великобританії. Про те, як самостійно отримати туристичну візу у Великобританію – читайте тут.

Німеччина

35,5 мільйонів людей приїхали до Німеччини у 2019 році. Це одна з найбільших і найбагатших країн Європейського союзу, яка омивається Північним і Балтійськими морями. Країна надзвичайно різноманітна і кожен може знайти собі відпочинок до душі: від піщаних пляжів до гірських ланцюгів Альп, від похмурих лісів і до крейдяних скель Рюгена.



Столиця Баварії – Мюнхен

До слова, з України до Німеччини літають одразу два відомих лоукостери – Wizz Air та Ryanair.

​​Мексика

Цю колоритну країну у Північній Америці відвідали 35 мільйонів шукачів пригод. Мексика посідає четверте місце у світі з біологічного розмаїття. На її території представлені п'ять видів клімату і 9 з 11 типів екосистем. А ще Мексика тримає першість за кількістю рептилій, що мешкають на її території. Крім того, трохи більше ніж 77% видів кактусів ростуть виключно у Мексиці і їх не можна знайти ніде у світі.



Величезні кактуси у Мексиці

Також У Мексиці налічується 26 унікальних місць, що занесені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. А це більше, ніж в Єгипті, Греції, Перу та Сполучених Штатах.

Таїланд

Райські острови Таїланду наживо побачили понад 32,5 мільйона людей. Ця країна вважається найвільнішою країною Азії. Вона ніколи не була колонізована європейськими країнами. Цікавим є те, що у Таїланді зараз 2556 рік. Це можна пояснити тим, що тайці починають літочислення з часу, коли народився Будда.



Екзотичний Таїланд

З квітня 2019 року українці можуть подорожувати до Таїланду без візи! Детальніше про те, коли найвигідніше летіти до Таїланду, де зупинитися та що подивитися – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

Туреччина

Фантастичні мечеті та культурні пам'ятки, а також мальовнича природа – цим вражає Туреччина. Туди у 2019 з'їхалися трохи більше за 30,2 мільйона мандрівників.



Блакитна мечеть у Туреччині



Термальні джерела Памуккале

Регулярні рейси з українських міст то Туреччини здійснює бюджетна турецька авіакомпанія Pegasus Airlines.

Фото: Unsplas.com