Популярні серіали, які ідеально підійдуть для карантинного вечора

Якщо вже кінострічки не можуть вас вразити, варто перейти до серіалів, які вже встигли підкорити весь світ. На допомогу прийшла фешн-фотограф Соня Плакидюк, яка порадила 3 телепроєкти для перегляду.

Карантин дав можливість багатьом українцям зробити те, на що у буденному ритмі життя не вистачало часу. Вивчення англійської, заняття спортом чи кулінарія – тут вже вибір був чималим. Однак, мабуть, кожна людина на самоізоляції переглянула фільми і серіали, які щоразу відкладались на потім. Винятком не стала Соня Плакидюк, яка поділилась власною добіркою з "Новим каналом".

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Успішні серіали, які точно не розчарують

"Корона"

У центрі сюжету серіалу "Корона" – британська королева Єлизавета II та її родичі. За дверима палацу представники монархії живуть звичайним життям, мають свої непорозуміння, переживання чи радощі, якими не хочуть ділитись з громадськістю. Окрім цього, серіал став найдорожчим проєктом стримінгового сервісу Netflix, тому глядачі зможуть в деталях відчути атмосферу середини і кінця ХХ століття.

"Я не тільки люблю цей серіал, а й читаю про королівську сім'ю, розважаюся так. Здається, вже знаю про них усе – хто з ким спав, хто з ким романи крутив, хто коли потрапив в немилість до королеви. Читаєш про них і думаєш: "Та хіба то в мене проблеми? Ось у принцеси Діани були проблеми", – поділилась Соня Плакидюк.

Дивіться трейлер до 1 сезону серіалу "Корона": відео

"Дивовижна місіс Мейзел"

Комедійно-драматичний серіал розкаже історію звичайної домогосподарки Міріам Мейзел. Вона по-своєму переживає розлучення з чоловіком-зрадником.

"Серіал про місіс Мейзел – один із моїх улюблених. На карантині я дивлюся його щодня і регочу в голос. Дуже рекомендую для підняття настрою", – розповіла Соня Плакидюк.

Дивіться трейлер до 3 сезону серіалу "Дивовижна місіс Мейзел": відео

"Чому жінки вбивають"

"Якщо вам подобається серіал "Відчайдушні домогосподарки", обов'язково зверніть увагу і на цей проект. Його творцем також є Марк Черрі, а в деяких персонажах ви впізнаєте улюблених героїнь. А розповість "Чому жінки вбивають" про події, що в різний час призвели до вбивств після того, як жінки дізнаються про зраду своїх чоловіків", – зазначила вона.

Дивіться трейлер до серіалу "Чому жінки вбивають": відео