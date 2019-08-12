Популярні світові десерти: перевірте свої знання класичних солодощів

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Популярні світові десерти
Популярні світові десерти / Богданна Рибак

Солоденького хочеться завжди! Тарт, Шу, Наполеон, Баноффі пай... перелічувати улюблені десерти можна ще довго. Кожна країна багата своїми традиційними класичними десертами та вишуканими презентаціями, які є їхніми візитними карточками.

Якщо якийсь із десертів з нашого тесту виявиться вам незнайомим – швиденько прямуйте в найближчий ресторан або кондитерську та спробуйте його! А ще краще, приготуйте його вдома та здивуйте вашу родину вишуканим смаком та презентацією.

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Перевірте, чи багато ви знаєте класичних десертів та їхніх рецептур:

 

 

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Автор: Богданна Рибак
Теги: LifeStyle Публікації Новини LifeStyle Food and Drinks Тести
Джерело: LifeStyle 24
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