Популярність не дається легко: Джіджі Хадід про успіх, фемінізм та свою маму

Супермодель Джіджі Хадід знялася у фотосесії для американського тижневика Variety, в інтерв'ю якого розповіла про складнощі у досягненні успіху в модельній кар'єрі та ставлення до фемінізму.

Знімки з фотосесії для глянцю Джіджі опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На обкладинці видання зірка постала у довгому сірому пальто over-size та шифоновій сукні, яка нагадує сорочку.

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В інтерв'ю Хадід зізналася, що завжди була феміністкою, а головним прикладом для неї стала саме мама – Йоланда Хадід.

Я завжди була феміністкою, тому що бачила, як моя мама контролює своє життя. Незважаючи на те, що мої батьки в розлученні, вони ніколи не показували мені негативні сторони своїх відносин. Вони завжди підтримували один одного і говорили один про одного тільки позитивні речі. І я вважаю, що це показник сили моєї мами. З юних років я зрозуміла, що хочу бути сполучним мостом для своєї сім'ї. Я також хочу бути мостом для інших людей і я завжди прагну допомагати їм приймати один одного. Я хочу бути саме такою феміністкою,

– пояснила вона.



Йоланда і Джіджі Хадід / Getty Images

Знаменита модель Джіджі додала, що "популярність змушує відчувати себе так, ніби немає змоги контролювати своє життя". Крім того, за її словами, на початку кар'єри необхідно знайти свого наставника.

"Було дуже важливо знайти свого менеджера. Бувши юною моделлю, в 17 років, мені довелося звернутися в своє агентство і сказати "Ця людина не працює мені на користь. Мені потрібна інша людина". Мені потрібен був наставник, у якого є власна думка і бачення", – зазначила Хадід.



Джіджі Хадід / Instagram / @gigihadid



Джіджі Хадід / Instagram / @gigihadid



Джіджі Хадід / Instagram / @gigihadid



Джіджі Хадід / Instagram / @gigihadid