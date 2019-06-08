Популярний хіт "Охрана, отмєна" Jerry Heil переспівала гуцульська співачка: кумедна пародія

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Гуцульська співачка переспівала "Охрана, отмєна" Jerry Hei
Гуцульська співачка переспівала "Охрана, отмєна" Jerry Hei / Коллаж: LifeStyle 24, скріншоти з відео

Гучна пісня, яка зірвала всі українські музичні сервіси та одна з небагатьох в Україні, яка сягнула позначки більше, ніж 5 мільйонів переглядів на YouTube, стала справжнім трендом в мережі. На неї вже створено чимало каверів, серед яких – і переспів гуцульської співачки Баби Доцьки.

На офіційному YouTube-каналі жінка з ім'ям Баба Доцька виклала смішну пародію на пісню блогерки Jerry Heil з власною адаптацією під назвою "Кохана".

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Життє – то не проста штука. Ніколи не знаєш, хто стане на заваді твоєму щістю. Любіт один другого. P.S. Йой, Іване, я сі з тебе не сподівала,
– йдеться в дописі до кумедного відеоролика.

На ньому жінка одягнула гуцульський стрій та частувалась місцевими наїдками – консервованими огірками, свіжими овочами та самогонкою (сивухою). У пісні жінка розповідає про зраду коханого Івана, якого вона застукала з іншою жінкою. Через це вона п'є наодинці та приміряє до голови роги оленя, які перед цим ретельно витирала.

Баба Доцька – Кохана: дивіться пародію на Jerry Heil – Охрана, Отмєна:

Наразі пародія на пісню "Охрана, отмєна" набрала більше 11 тисяч переглядів з моменту публікації – 5 червня. Варто додати, що число переглядів оригінального хіта Jerry Heil сягає позначки 5,2 мільйонів.

Jerry Heil – Охрана, Отмєна: дивіться відео онлайн

 

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Теги: Новини України LifeStyle Новини LifeStyle Музика
Джерело: LifeStyle 24
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