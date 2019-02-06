Популярний серіал "Американська сімейка" оголосив про закриття проекту

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Cеріал "Американська сімейка" оголосив про закриття проекту
Cеріал "Американська сімейка" оголосив про закриття проекту / abc.go.com

Відомий американський ситком (Modern Family), який виходить на телеекрани з 2009 року, повідомив своїм фанатам прикру новину. Компанія ABC випустить ще один сезон, який буде 11-й за ліком, але після цього закриє телепроект назавжди.

Американський серіал транслювався більше десяти років і отримав велику кількість нагород, зокрема, премії Еммі в категоріях "Найкращий комедійний серіал", "Найкраща чоловіча роль другого плану" і "Найкращий сценарій".

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"Буде складно прощатися. Люблю мою сім'ю", – заявив актор серіалу Джессі Тайлер Фергюсон на сайті видання CNN.

Варто додати, що у 2016 році зірка серіалу, колумбійська актриса Софія Вергара, стала найбільш високооплачуваою актрисою телебачення. У серіалі також досягли значного успіху такі актори, як Аріель Вінтер, Сара Хайланд, Джулі Боуен, Нолан Гулд та багато інших.

Cеріал
Cеріал "Американська сімейка" оголосив про закриття проекту / ABC

Що відомо про серіал "Американська сімейка"? Американський ситком розповідає про три абсолютно різні американські сім'ї, які пов’язані між собою кровними зв’язками. Авторами сценарію є Крістофер Ллойд і Стівен Левітан. Перша серія першого сезону "Американської сімейки" з’явилась на телеканалі ABC 23 вересня 2009 року.

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Теги: LifeStyle Кіно
Джерело: 24 Канал
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