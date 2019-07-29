Популярний серіал "Розповідь служниці" продовжили на четвертий сезон

Знаменита американська кінострічка "Розповідь служниці" отримає продовження у вигляді четвертого сезону. Наразі завершується показ епізодів третього сезону серіалу.

Таке рішення прийняв стрімінговий сервіс Hulu, який у 2017 році вперше показав серіал на своїй онлайн-платформі. У виданні Variety зазначається, що кінострічка стала однією з найбільш популярних і завантажуваних на ресурсі, відтак глядачі побачать продовження антиутопічної історії.

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Щодо сюжету та прем'єрної дати, то жодних деталей поки не називають. Додамо, що поряд з плануванням четвертого сезону, письменниця Маргарет Етвуд також працює над продовженням роману "Розповідь служниці", на основі якого було екранізовано стрічку.

Дивитися трейлер до третього сезону серіалу "Розповідь служниці": відео

Що відомо про серіал "Розповідь служниці"?Як зазначалось вище, його зняли за мотивами однойменної книги Маргарет Етвуд – перша книга була опублікована в 1985 році. За сюжетом, події відбуваються в майбутньому, у вигаданій країні Галаад, де правлять лише військові чоловіки. Через надлишкове забруднення повітря лише одна зі ста жінок здатна народжувати дітей.



Тому здатних до дітородіння дівчат силоміць тримають у спеціальних приміщеннях. Також таких жінок навчають спеціальним вмінням, після освоєння яких вони стають сурогатними матерями в офіцерів. Дівчатам у Галааді заборонено робити те, що може робити звичайна сучасна жінка: читати, писати, кохати, працювати і тому подібне. Вони носять лише червоний одяг і повністю підкорюються чоловікам.