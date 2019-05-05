Популярного YouTube-блогера засудили до 10 років в'язниці

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Остін Джонс
Остін Джонс / Фото з відкритих джерел

Американську зірку YouTube та співака Остіна Джонса засудили до 10 років в'язниці. Він вимагав у неповнолітніх дівчат надсилати йому ролики зі сексуальним змістом.

За інформацією видання CNN, Джонс вказував дівчатам, як поводитися перед камерою, щоби догодити йому. 

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Заарештували блогера ще у 2017 році і звинуватили одразу за кількома пунктами – виробництво та розповсюдження дитячої порнографії.

У лютому стало відомо, що хлопець заманив 14-річних дівчат зняти відверті відео за своєю участю як доказ справжньої прихильності.

"Виробництво та розповсюдження дитячої порнографії є надзвичайно серйозними злочинами, які загрожують безпеці наших дітей і громад. Дії Джонса відняли у його жертв та їхніх родин щось, що вони ніколи не зможуть повернути", – зазначила помічниця прокурора США Кетрін Нефф Уелш.

Пісня My Chemical Romance у виконанні Остіна Джонса на YouTube:

Що відомо про Остіна Джонса? Остін Джонс створив блог на YouTube у 2007 році. Там хлопець публікував свої кавери на пісні відомих музикантів, зокрема, My Chemical Romance, Panic! At the Disco та Fall Out Boy. На його канал підписані півмільйона людей. Останній ролик, який блогер опублікував перед арештом, набрав понад п'ять мільйонів переглядів.

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Теги: Поліція LifeStyle YouTube Новини США Діти і неповнолітні СІЗО
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