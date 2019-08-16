Пора відпустити: Майлі Сайрус випустила зворушливу пісню після розставання з Ліамом Хемсвортом

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Майлі Сайрус
Майлі Сайрус / Instagram / @mileycyrus

Після офіційної заяви про розпад зіркової пари, Майлі Сайрус підловили на поцілунках з дівчиною. Тим не менш, через кілька днів після розставання співачка випустила емоційну пісню, яку, як фанати підозрюють, вона присвятила своєму екс-коханому Ліаму Хемсворту.

Чутки про розставання Майлі Сайрус і Ліама Хемсфорта підірвали мережу в неділю, 11 серпня. Одразу є після цього співачку помітили на відпочинку з розлученою дівчиною. Однак, як повідомляють ЗМІ, офіційно розлучатися 26-річна зірка зі своїм чоловіком не бажає. Ба більше, після їхнього розколу вона випустила пісню, слова у якій свідчать про важке розставання.

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Нова пісня під назвою Slide Away з'явилася на YouTube-каналі співачки. Кліпу Майлі Сайрус поки що не представила, тому для головного зображення вона обрала фото, на якому пляшка з-під алкоголю тоне у воді, а поруч з нею багато пустих контейнерів і таблеток. Трек Майлі Сайрус розпочинається з відвертої розповіді про те, як колись вона була щасливою.

Колись це був рай, колись я була зачарована. Я думаю, що буду сумувати за цим вогнів гавані, але прийшов час відпустити (Once upon it was paradise, once upon a time I was paralyzed. I think I'm gonna missthese harbor lights. But it's time to let it go, – LifeStyle 24),
– співає у пісні Slide Away Майлі Сайрус.

Слухати пісню Майлі Сайрус Slide Away: аудіозапис

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Музика Майлі Сайрус Зіркові розлучення
Джерело: LifeStyle 24
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