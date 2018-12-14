"Пора зайнятися своїм здоров'ям": Леся Нікітюк відправилась у клініку Стамбула

Популярна українська телеведуча і фіналістка шоу "Танці з зірками" показала своє трепетне ставлення до здоров'я і зовнішнього вигляду. 31-річна ведуча розважального шоу "Хто зверху?" відвідала елітну клініку Стамбула і поділилась враженнями.

Знімки з подорожі Леся Нікітюк опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Вона зазначила, що метою візиту є покращення здоров'я і зовнішнього вигляду. Також телеведуча зізналась, що на оздоровлення відправилась разом з "перлиною Поділля", своєю мамою. Їхнє перебування там продовжиться не довше, ніж два дні.

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Леся Нікітюк відправила в клініку в Стамбулі / Скріншот

За словами Лесі, вона поїхала в клініку, аби відновити своє здоров'я після танців. І вже через п’ять годин перебування в 5-зірковій клініці вона була під враженнями від сервісу. Зірка повідомила, що за цей час вона встигла зробити всі процедури, починаючи від аналізу крові, а завершуючи косметологічними процедурами, і ще й поснідати. А на фінішній прямій перевірки всього організму терапевт повідомив Лесю про висновок і дав повну розшифровку її внутрішнього стану здоров'я.

Я просто в шоці! Який високий рівень, технології і професіоналізм лікарів,

– поділилась враженнями Леся від перебування у клініці в Стамбулі.



Леся Нікітюк у 5-зірковій клініці в Стамбулі / Instagram / @lesia_nikituk