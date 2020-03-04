Pornhub відзняв перший документальний фільм "Вимагання": деталі

Один з найпопулярніших світових порносайтів сьогодні, 4 березня, оприлюднив перший у своїй історії фільм не для дорослих. Над документальною стрічкою "Вимагання" (Shakedown) працювали 15 років. Картина розповідає про сексуальні меншини Лос-Анджелеса, відзнятий у стриптиз-клубах.

Як повідомля видання Variety, компанія Pornhub вирішила розширювати свою аудиторію та ексклюзивний контент відповідно до сучасного тренду серед численних стрімінгових платформ. Режисером документальної стірчки "Вимагання" (Shakedown) виступила американська художниця Лейла Вайнрауб, яка славиться своїми мистецькими рішеннями.

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Фільм "Вимагання" екранізує сцени лесбійських стрип-клубів у Лос-Анджелесі. Над стрічкою працювали впродовж 15 років. Сценаристи прагнули показати шорокій аудиторії клубну атмосферу сексуальних меншин у яскравій та інформативній формі.

Зараз є чудова можливість представити фільми в художньому просторі, сьогодні існує більше відкритості до різноманітності та змісту, а також історій іншого роду,

– наголосили представники Pornhub.

Варто наголосити, що фільм "Вимагання" – це перша спроба компанії урізноманітнити свій контент та залучити більшу аудиторію. Бренд-директор зазначив, що у майбутньому варто очікувати на прем'єри й в інших жанрах: "Цей фільм лише частина загального напрямку по підтримці різних видів мистецтв, яким займається Pornhub. Ми хочемо, щоб нашу платформу бачили як місце для талановитих і творчих людей".

Картину будуть транслювати на сайті Pornhub впродовж березня безкоштовко. Згодом фільм з'явиться на ТВ и в iTunes.