67-річного американського порноактора Рона Джеремі звинуватили в зґвалтуванні трьох жінок та сексуальному нападі на четверту жертву. Інциденти сталися у період з 2014 по 2019 рік. Максимальне покарання, яке загрожує зірці, – 90 років за гратами.

Американський актор Рон Джеремі постав перед судом Лос-Анджелеса, як інформує видання People. Його звинувачують у зґвалтуванні трьох жінок та сексуальних домаганнях.

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Перший з чотирьох випадків, за які порноактор нестиме покарання, відбувся у травні 2014 року. Тоді він зґвалтував 25-річну дівчину в будинку Західного Голлівуду. Два наступні зґвалтування відбулися в одному з місцевих барів 2017 року, а жертвами насильницьких дій Рона Джеремі були жінки 33-річного та 46-річного віку.

Покарання актору винесуть наступного вівторка, 1 липня. Максимальне покарання, яке загрожує насильнику, – 90 років ув'язнення. До слова, цією справою займається заступник окружного прокурора Пол Томпсон, який вів справу голлівудського продюсера Харві Вайнштейна.



Рона Джеремі звинуватили в зґвалтуваннях / Фото Getty Images

Варто наголосити, що актора фільмів для дорослих вже не вперше звинувачують у сексуальних домаганнях. Кілька років тому позов проти Рона Джеремі подала 24-річна дівчина з Вашингтона, яка стверджувала, що порнозірка вчинив над нею насильство в магазині для дорослих в місті Такома. Проте тоді прокуратура відмовилася порушувати кримінальну справу через недостатню кількість доказів.

Крім того, Рон Джеремі давно перестав бути гостем на вечірках, адже за його розпусну поведінку його вже встигли засудити колеги.