Порнозірка, яка описала секс із Трампом, постане на обкладинці першого номер Playboy у 2019 році

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Стормі Деніелс знялася для Playboy
Стормі Деніелс знялася для Playboy / Instagram/ @playboy

Американська порноакторка Стормі Деніелс, яка написала книгу про інтим із президентом США Дональдом Трампом, знялась для популярного чоловічого глянцю. Модель постане на обкладинці першого випуску Playboy у 2019 році.

Знаменита 39-річна американська порноакторка Стормі Деніелс, ім'я якої не зникало з таблоїдів навесні 2018 року, знялась у сексуальній фотосесії для чоловічого журналу Playboy.

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Модель постала у пікантних образах перед камерою українського фотографа. Пишногруду скандальну білявку знімала Саша Самсонова. Вона опублікувала перший результат співпраці із Стормі Деніелс на своїй сторінці в Instagram.

 

Одразу слідом за нею порномодель засвітила інші знімки у своєму акаунті, подякувавши журналу за таку прекрасну можливість – прикрасити його обкладинку. "Моя мрія збулася", – прокоментувала фотографію 39-річна Стормі.

 

 

Нагадаємо, у 2011 році мережу підірвали зізнання порномоделі про інтимний зв’язок із Дональдом Трампом у 2006 році. У березні 2018 року адвокат теперішнього президента США подала на Стормі в суд, аргументувавши позов тим, що модель порушила договір про нерозголошення цієї інформації не менше, ніж 20 разів. Однак того ж місяця прес-секретар Білого дому заявила, що її твердження – цілковита брехня. Варто додати, у 2011 році порноакторка проходила тест на детекторі брехні, який визначає чи каже людина правду на 99%. На три запитання про зв’язок із Трампом вона відповіла "так" і поліграф показав, що Стормі казала правду. В травні 2018 року порноакторка подала зустрічний позов, стверджуючи, що Дональд Трамп погрожував їй, вимагаючи мовчати про їхній зв'язок.

Теги: LifeStyle Еротика Мода Playboy
Джерело: 24 канал
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