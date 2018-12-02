Порошенко посмертно нагородив орденом акторку “Дизель Шоу” Марину Поплавську

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Марина Поплавська
Марина Поплавська / Фото з відкритих джерел

Президент України Петро Порошенко нагородив державними нагородами українців з нагоди 27-ї річниці підтвердження всеукраїнським референдумом Акта проголошення незалежності.

Президент нагородив орденом "За заслуги" ІІІ ступеня 26 українців, серед них –  акторку відомого українського гумористичного проекту "Дизель Шоу" Марину Поплавську посмертно. Про це повідомляє прес-служба на сайті Глави держави.

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"За значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю постановляю: Нагородити орденом «За заслуги» ІІІ ступеня ПОПЛАВСЬКУ Маріанну Францівну (посмертно) – актрису, м. Житомир", – йдеться в документі.

Дивіться відео з найкращими виступами Марини Поплавської:

 

Нагадаємо, 20 жовтня вранці неподалік Києва автобус із акторами "Дизель Шоу", які повертались після виступу у Львові, зіткнувся з фургоном. Внаслідок аварії загинула зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська. Із зіркою спершу попрощались у Києві, а згодом – в її рідному Житомирі.

Стало відомо про стан здоров'я популярних акторів. Зокрема, Єгора Крутоголова та Яну Глущенко вже виписали зі шпиталю, в обох були діагностовані переломи ніг та розрив зв'язок. Запальна білявка з "Дизель Шоу" раніше зізнавалась, що поки має накладений гіпс та готується через 2 місяці до операції. Переломи були виявлені і в Олександра Бережка, Євгена Гашенка та Максима Неліпи.

Згодом, у "Дизель Шоу" прийняли рішення про перенесення всіх виступів на початок 2019 року, а квитки, придбані раніше, будуть актуальними, тому людям не потрібно буде їх обмінювати на нові. ​

Теги: LifeStyle Новини України Петро Порошенко ДТП з акторами Дизель Шоу
Джерело: 24 канал
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