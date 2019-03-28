Порожнеча, яку заповнює природа: фото дивовижних скульптур із розбитої порцеляни та квітів

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Цифрова скульптура Жана-Мішеля Біхореля
Цифрова скульптура Жана-Мішеля Біхореля / jmbihorel.myportfolio.com

Французький дизайнер Жан-Мішель Біхорель створив серію сюрреалістичних скульптур, які об'єднали світ природи та людини. Виглядають вони віртуозно та гіперреалістично, хоча насправді це 3D-графіка.

Цифрові скульптури на вигляд розбиті, тріснуті, з відсутніми фрагментами. Функцію поглинути порожнечу, яка утворилась внаслідок фрагментованості, покладена на світ природи – квіти, листя, траву, сонячне світло. 

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Цифрова скульптура Жана-Мішеля Біхореля

Скульптури здаються дуже органічними, справжніми за рахунок високої деталізації елементів. Цього Біхорель досягає за рахунок поєднання методів 3D-сканування та процедурного моделювання.


Цифрова скульптура Жана-Мішеля Біхореля


Цифрова скульптура Жана-Мішеля Біхореля

3D-скульптура Жана-Мішеля Біхореля

 

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Теги: LifeStyle Новини культури Новини LifeStyle Мистецтво
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