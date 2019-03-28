Порожнеча, яку заповнює природа: фото дивовижних скульптур із розбитої порцеляни та квітів
Французький дизайнер Жан-Мішель Біхорель створив серію сюрреалістичних скульптур, які об'єднали світ природи та людини. Виглядають вони віртуозно та гіперреалістично, хоча насправді це 3D-графіка.
Цифрові скульптури на вигляд розбиті, тріснуті, з відсутніми фрагментами. Функцію поглинути порожнечу, яка утворилась внаслідок фрагментованості, покладена на світ природи – квіти, листя, траву, сонячне світло.
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Цифрова скульптура Жана-Мішеля Біхореля
Скульптури здаються дуже органічними, справжніми за рахунок високої деталізації елементів. Цього Біхорель досягає за рахунок поєднання методів 3D-сканування та процедурного моделювання.
Цифрова скульптура Жана-Мішеля Біхореля
Цифрова скульптура Жана-Мішеля Біхореля
3D-скульптура Жана-Мішеля Біхореля