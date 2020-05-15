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Портрет Марка Вовчка помістили на збірку Ольги Кобилянської: фото

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Портрет Марка Вовчка помістили на збірку Кобилянської
Портрет Марка Вовчка помістили на збірку Кобилянської / Фото з відкритих джерел

Збірку творів видатного класика української літератури Ольги Кобилянської видали з обкладинкою, на якій зображена інша видатна письменниця Марко Вовчок. На помилку звернула увагу Оксана Забужко.

Вийшла друком чергова збірка творів Ольги Кобилянської від видавництва "Центр навчальної літератури". Та цього разу замість портрету самої письменниці, на обкладинці бачимо знамениту Марко Вовчок. Про цей інцидент написала Оксана Забужко, яка опублікувала відповідний допис на особистій сторінці в фейсбуці.

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На сайті видавництва вже представлено 6 збірок творів Ольги Кобилянської, проте лише на крайній можна побачити замість неї портрет української письменниці та перекладачки Марії Вілінської, яка відома за псевдонімом Марко Вовчок. 

Не можу не поділитися присланою картинкою. І прошу помочі залу, бо мені аж дух перехопило. Я не знаю такого видавництва – "Центр навчальної літератури", але, судячи з їхнього сайту, видають вони "підручники і посібники" на замовлення Української Держави, аж гай гуде, і ми з вами за це платимо,
– написала в дописі Оксана Стефанівна.

Після того, як у ЗМІ почали писати про помилку, на сайті "Центру навчальної літератури" видалили цю книжку. 

Автор: Христина Кобак
Теги: Новини України Новини LifeStyle Література LifeStyle Новини культури
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