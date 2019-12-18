"Портрет дівчини у вогні": український трейлер до драми про почуття між панною та її художницею

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Кадр з фільму "Портрет дівчини у вогні" / IMDb

Французька драма "Портрет дівчини у вогні", над якою працювала режисерка Селін Ск'ямма, вийде на український екран вже в лютому 2020 року. Оскільки прем'єра історичної стрічки вже не за горами, в мережі з'являються дубльовані проморолики.

Варто почати з того, що фільм "Портрет дівчини у вогні" вперше було показано 19 травня 2019 року на 72-му Каннському кінофестивалі, де він отримав Приз за найкращий сценарій. Нагороду отримала режисерка і сценаристка картини Селін Ск'ямма. Також картина відзначена нагородою Queer Palm за найкраще творіння ЛГБТ-тематики.

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За сюжетом, історія розгортається у 1770 році на острові в Бретані, що у Франції. Молодій художниці Маріанні пропонують виконати незвичайне замовлення. Вона повинна намалювати портрет доньки власниці розкішного маєтку. Дівчину, яку звати Елоїза, хочуть віддати заміж за перспективного нареченого з Мілану. І для того, щоб той побачив свою майбутню дружину, йому повинні надіслати її зображення.

Однак та зі всіх сил пручається, оскільки не хоче виходити заміж, і попереднього художника витурила своїми нестерпними витівками. Тому в Маріанни буде секретна місія – проводити з юною панянкою багато часу, а потім з пам'яті малювати її портрет. Художниця дотримується усіх вказівок, однак несподівано для неї та її пасії вони стають все ближчими одна з одною.

Головні ролі у фільмі виконали Ноемі Мерлан, Адель Енель, Луана Байрамі, Валерія Голіно, Крістель Барас та Арман Буланжер. Прем'єра французького фільму в Україні запланована на 6 лютого 2020 року.

Портрет дівчини у вогні: трейлер українською дивитися онлайн

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно Новини LifeStyle ЛГБТ
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