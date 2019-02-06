Порцеляновий посуд, печиво та квіти: які вимоги поставив Пласідо Домінго перед концертом у Києві

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Пласідо Домінго виступить з концертом у Києві
Пласідо Домінго виступить з концертом у Києві / www.gettyimages.com

Знаменитий іспанський виконавець Пласідо Домінго вже 13 лютого виступить в Палаці України з великою концертною програмою. Перед виступами всі великі артисти світу ставлять власний райдер (список вимог у шоу-бізнесі), який повинні представити організатори події для свого гостя. Стало відомо, що ж попросив іспанець перед своїм концертом.

Незважаючи на знамените ім’я та високий статус в музичній індустрії, райдер Пласідо Домінго є досить скромним та дещо кумедним у порівнянні з іншими зірками шоу-бізнесу. Звісно, для нього вже забронювали президентський люкс у п'ятизірковому готелі столиці і три лімузини для пересування містом. Але інші його вимоги є цілком преземленими та простими.

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Що таке райдер?У шоу-бізнесі це конкретний список вимог від знаменитості перед анонсованою подією, які повинні забезпечити організатори до, під час і після заходу.

78-річний співак наполягав найбільше на одному – наявності фортепіано або електронних клавішних в номері і гримерці. Також він попросив квіткове декорування сцени, а по периметру – поставити кілька зелених рослин. У своїй гримерній Домінго теж хоче милуватися квітковими композиціями, а їсти у цій же гримерній кімнаті та на майданчику він хоче з порцеляни, а не з пластикових тарілок. Щодо їжі, то вона теж є не надто дорогою та надміру особливою – на столі Пласідо хоче бачити фрукти, сендвічі та печиво.

Пласідо Домінго
Пласідо Домінго виступить з концертом у Києві / Getty Images

Хто такий Пласідо Домінго?Знаменитий іспанський виконавець, диригент та актор театру володіє відмінним тембром (високий баритон) і віртуозною вокальною й акторською майстерністю. Пласідо Домінго разом з іншим знаменитим артистом Лучано Паваротті вважають найкращими тенороми на зламі століть. Свого часу іспанець жив та навчався у Мексиці, згодом – реалізовував себе в Тель-Авіві, Нью-Йорку та загалом по всьому світу. В 1996 обіймав посаду художнього директора Національної опери у Вашингтоні, а з 2000 – був головним в Опері Лос-Анджелесу. У 2009 виконавцю присвоїли першу премію імені шведської оперної діви Бірґіт Нільсон.

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Теги: LifeStyle Новини України Музика Концерти
Джерело: 24 канал
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