Португалія прийме влітку туристів: 5 вражаючих фото

Попри нестабільну ситуацію у світі, спричинену пандемією коронавірусу, вже влітку цьогоріч Португалія відкриє туристичний сезон для іноземців. Пропонуємо вам підбірку п'яти фантастичних куточків країни, які підкорять серця навіть досвідчених мандрівників.

Цього літа вибір місця відпочинку для туристів суттєво обмежиться, а більшість людей буде шукати курорти всередині своїх держав. Проте уряд Португалії все ж зважився відкрити туристичний сезон для іноземців з різних куточків планети. Сайт 24 каналу пропонує підбірку найбільш мальовничих локацій країни.

До теми Португалія відкриє туристичний сезон вже цього літа

Острів Мадейра

Португальський острів на півночі Атлантичного океану вражає садами і парками з безліччю екзотичних рослин. Мадейра називають "островом вічної весни", адже він вирізняється серед європейських курортів м'яким кліматом та смарагдовою зеленню. Цей куточок Португалії однозначно для тих, хто любить прогулянки серед незайманої краси природи: гір, струмків, водопадів, лісів та печер.



Острів Мадейра / Фото: Getty Images

Тропічний сад палацу Монте

Тропічний сад палацу Монте – великий багаторівневий парк вражаючої краси та одне з найпопулярніших туристичних місць острова Мадейра. Тут для себе знайдуть розваги як любителі флори і фауни, так й ті, кому до душі історія та мистецтво. Навіть трансфер до тропічного саду Монте заворожує: дістатися сюди можна лише фунікулером, який відкриває панорамний вигляд на все місто.



Тропічний сад Монте / Фото з відкритих джерел

Мис Рока

Це найзахідніша точка Євроазіатського континенту, яка приваблює туристів з усієї планети. На мисі Рока розташований маяк. Поряд з ним ідеально насолоджуватися заходами сонця, яке розфарбовує води океану неймовірними теплими тонами та відтінками. Тут у будь-яку пору року потужні пориви вітру, які поєднуються зі стихією води та розбиваються хвилями об скелястий берег.



Мис Рока / Фото з відкритих джерел

Азорські острови

Архіпелаг з дев'яти островів посеред Атлантичного океану – райський куточок навіть для португалців, яких не обділила своєю розкішшю природа. Азорські острови входять в список кращих місць для екологічного відпочинку, проте тут ніколи немає натовпу тіристів. Насичена зелень, яскраві будиночки, доглянуті чорні пляжі через пісок вулканічного походження та оранжеві термальні басейни, насичені мінералами – це казка для мандрівників.



Азорські острови / Фото з відкритих джерел

Порто

Це місто називають північною столицею Португалії з гірським рельєфом та запахом океану в повітрі. Історичний центр Порто вразить звивистими вуличками та архітектурою, якій понад тисячу років. Це ідеальне місце, аби ознайомитися з португальською культурою та традиціями. Тут безліч розкішних пляжів, мальовничих парків та компактних районів, у яких витає смак портвейну, яким славиться Порто.



Порто / Фото: Getty Images