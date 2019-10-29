Поряд з Каньє Вестом і Селеною Гомес: хіт Насті Каменських потрапив до рекомендацій Shazam

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Настя Каменських отримала шалений успіх завдяки пісні Elefante
Настя Каменських отримала шалений успіх завдяки пісні Elefante / Instagram / @kamenskux

Кліп до нової пісні Насті Каменських Elefante стрімко підкорив мережу. Та й сам трек відзначився чималим успіхом: його можна побачити у списку рекомендацій Shazam поряд із хітами таких знаменитих артистів, як Каньє Вест і Селена Гомес.

Відомо, що прем'єра кліпу Elefante від Насті Каменських відбулась у п'ятницю, 25 жовтня. Всього за кілька днів ролик зібрав понад 4 мільйони переглядів та став лідером на українському ютубі. Такий успіх кліпу був прогнозованим, адже на зйомках Настя Каменських приміряла сексуальні вбрання. 

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Однак і сам трек відзначився чималим успіхом у світі. Пісня Насті Каменських Elefante увійшла до добірки Apple Music USA "Shazam Recommends: The Best New Music". 

Для мене це дуже неочікувано і настільки надихає, що складно описати це словами. Попри те, що я зараз перебуваю у Мексиці, на іншому кінці планети, відчуваю підтримку кожного слухача, за що дуже вдячна. Я щаслива!
– поділилась Настя Каменських.

За словами артистки, пісня Elefante гармонійно поєднала українські мотиви та запальні латиноамериканські ритми. Кліп до такого особливого треку в кар'єрі Насті Каменських допомагає глядачам поринути у світ магічних створінь та неймовірних метаморфоз. Презентували ролик та пісню не тільки в Україні, але й за кордоном. Зокрема, композиція зазвучала у ранковій передачі Despierta America на іспанському телеканалі Univision.

Дивіться кліп до пісні Насті Каменських Elefante: відео 

Настя Каменських не вперше отримує шалену популярність у США. У січні 2019 року її трек "Peligroso" увійшов до 25 танцювальних треків світу за версією Billboard. Тоді автори рейтингу оцінювали популярність пісень на радіо упродовж місяця. Однак такі показники були результатом копіткої роботи Насті Каменських: артистка вивчила іспанську мову та взяла участь у десятках радіо- та телеефірів в США.

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини України LifeStyle Настя Каменських Новини LifeStyle
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