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Порядок виступів фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2020

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Фіналісти Нацвідбору наЄвробачення-2020 / Instagram / @ eurovision.ua

Сьогодні, 15 лютого, відгримів другий півфінал Національного відбору на Євробачення-2020. Вже визначилися всі фіналісти, які поборються за право представляти Україну на головному пісенному конкурсі в травні цього року в Роттердамі.

Завершився другий півфінал Нацвідбору на Євробачення-2020. Стали відомі імена 6 фіналістів, які виступлять вже 22 лютого у фіналі конкурсу. Окрім цього, в прямому ефірі за допомогою таємного жеребкування визначили порядок виступів учасників, за яким вони виходитимуть на сцену вже наступного тижня.

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Боротьба за перемогу була напруженою та непередбаченою. Якщо у першому півфіналі думки суддів та глядачів співвпали, то сьогодні ми могли спостерігати за деякими розбіжностями. Проте фаворити обох сторін, що голосували, залишилися незмінними. У фінал пройшли такі виконавці: Jerry Heil, KRUTЬ, Gо_A, KHAYAT, TVORCHI та David Axelrod.

Отож, у фіналі Національного віддбору на Євробачення-2020 конкурсанти виступатимуть за таким порядком:

1. KRUTЬ
2. JERRY HEIL
3. GO_A
4. DAVID AXELROD
5. KHAYAT
6. TVORCHI

Окрім них, сцену вокального шоу запалюватимуть улюбленці української публіки: Тіна Кароль, Джамала та Вєрка Сердючка.

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Автор: Христина Кобак
Теги: Євробачення 2020 Євробачення LifeStyle
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