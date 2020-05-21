Пошили з бабусиної подушки: Dzidzio показав свою унікальну мініколекцію вишиванок

Михайло Хома, фронтмен гурту Dzidzio, похвалився своїми унікальними вишиванками. Одну з них йому пошили з бабусиної подушки.

Співак в ефірі ранкового шоу на 24 каналі розповів, що цьогоріч дизайнерка Юлія Магдич подарувала йому нову вишиванку, яка доповнила його мініколекцію.

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"На мені сьогодні нова вишиванка, яка є символом молодості та краси від Юлії Магдич. Вона сьогодні мені її подарувала", – розповів Михайло Хома.

В мене вже 3 вишиванки. Жовта також від Юлії Магдич, а біла – від Оксани Караванської. Це подушки моєї бабусі,

– зауважив співак.



Вишиванка Михайла Хоми з подушки його бабусі / Фото колаж 24 каналу



Жовта вишиванка Михайла Хоми / Фото jetsetter

► "У День вишиванки передягатимусь 3 рази"

Михайло Хома закликав усіх одягнути вишиванку у свято. Якщо не маєте – порадив придбати або вишити ту, яка до вподоби. "Хочу, щоб кожен українець мав у своєму гардеробі красиву вишиванку. Дівчина – плаття. Цим ми вирізняємось у цілому світі. Вишиванка неповторна, красива, зберігає традицію, рід та пам'ять. Я дуже щасливий, що сьогодні маю нагоду святкувати", – підсумував шоумен.



Михайло Хома / Фото з інстаграм-сторінки Dzidzio

Він також наголосив, що у свято вишиванки вдягатиметься лише в український стрій. До того ж, не раз.

Можливо, навіть передягатимусь по 3 рази на день – маю таку можливість. Хай люди дивляться, беруть приклад. Хай у кожного з нас у гардеробі їх буде мінімум 3,

– сказав фронтмен гурту Dzidzio.

Також в ефірі він поділився історією про вишиту безрукавку його дитинства. "Коли я був маленький, у мене був вишитий кідлик – маленька безрукавочка. Я не можу її знайти. Її вишивала моя прабабця, її звали Числава Сташевська, полячка – це була якраз мама того ветлікаря дзідзя, в честь якого я собі взяв цей псевдонім", – поділився співак.