"Посіпаки" 2020: в мережі з'явився перший український трейлер

Вже влітку цього року на великий український та світовий екрани вийде продовження улюбленого мультфільму "Посіпаки". Нова частина отримала назву "Становлення лиходія" (Minions: The Rise of Gru), а перший український трейлер вже підриває мережу.

Вперше трейлер до нової частини "Посіпак" (Minions: The Rise of Gru) було представлено на спортивному заході Супербоул-2020, що проходив днями в США. Однак українські дистриб'ютори не забарилися і зробили дубльовану версію промо-ролика.

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Як відомо, крісло режисера популярного мультфільму знову зайняв Кайл Балда, який працював над третьою частиною "Гидкого Я" та "Посіпаками". До своїх ролей незмінно повернуться Стів Карелл, який зіграє Грy, та П'єр Коффен у ролі Міньйонів.

За сюжетом, 12-річний Грю, а також невгамовні королі міньйонів повернуть глядача туди, де розпочиналася їхня історія. Головний герой мріє стати лиходієм, однак його, звісно, висміюють, що неабияк пригінчує його. Проте Грю вирішує не здаватися і викрадає у злочинців цінний медальйон. Він хоче довести лиходіям, що він насправді дуже гидкий. Втекти з викраденою цінністю йому допоможуть його вірні друзі міньйони.

В український прокат "Посіпаки" вийдуть 2 липня.

Посіпаки. Становлення лиходія: трейлер українською дивитися онлайн