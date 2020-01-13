Посівалки на Старий Новий рік: добірка веселих віншувань

Посівання – це традиційний обряд, яким займаються юні парубки зранку на Старий Новий рік. Хлопчики-посівальники ходять від хати до хати посіваючи у кожній оселі та бажаючи кожній родині миру та злагоди на увесь рік. Ми зібрали для вас цікаву добірку віншувань, які сподобаються кожному.

За народними переказами, першим зранку поріг будинку 14 січня повинен переступити чоловік. Посіванням він приносить в будинок здоров’я, щастя та добробут. Засівання передаються з покоління в покоління, тож нехай ця добра традиція залишається з нами і досі.

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Веселі та цікаві посівалки на Старий Новий рік

Сієм, сієм, посіваєм,

Щастя-долі вам бажаєм!

У щасливій вашій хаті,

Щоб ви всі були багаті,

щоб лежали на столі

Паляниці немалі,

Щоб були у вас ковбаси,

Молоко і сало, й м’ясо,

і млинці, і пиріжки ,

і пухнасті пампушки.

щоб були ви в цій оселі

і щасливі, і веселі!

***

Нас послав Святий Василь

засівати в заметіль

й особливий дав наказ,

щоб засіяли і в вас!

Ще й навчив казати так:

на кохання – сієм мак,

сієм жито на добро,

а для сміху – ось пшоно,

на здоров'я вам овес,

щоб був кріпкий рід увесь.

А від заздрісниx осіб

сієм вам пшеницю-хліб!

Сієм, сієм, засіваєм,

З Новим роком вас вітаєм!

***

Сію, вію, посіваю,

З Новим Роком Вас вітаю!

Щоб усі були здорові,

Щоб доїлися корови,

Щоб в хліву були телята,

Свині, гуси, сало, м'ясо,

І копченії ковбаси!

Щоб господар був дбайливий,

Не пиячив здуру,

Щоби діти не хворіли,

Добре неслись кури!

Щоб онуки щебетали милі та хороші,

А у жінки в гаманці завжди були гроші.

Щоб ніколи і ні в кого не боліла спина...

А мені за цю сівалку дайте щось в корзину!

Будьте завжди при здоров'ї, веселі, завзяті!

Щоб вареники в сметані завжди були в хаті.

***

Сійся, родися, жито й пшениця,

Всяка пашниця,

Щоб не родився кукіль,

Не болів у вас мозіль,

Щоб не хворіли ніколи,

Від Миколи до Миколи

Щоб була мука смачна

І видно в сирині дні,

Що водилися у хаті

І безчубі, і чубаті,

Хай вас виростають бики і корови,

Цибулі як дулі, часник як бик, буряк як ходак...

Бажаємо господарю добробуту і втіхи,

Ну а грошей – аж три міхи!

З Новим роком!

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Сію, сію, засіваю

Вашу хату не минаю.

З Новим Роком йду до хати,

щось Вам маю віншувати.

Щоб в достатку було сала

і свиня Вас не кусала.

Щоб мали маму і доброго тата,

щоб була Ваша хата на гроші багата.

Щоб чехи хати мурували,

італійці самотніх доглядали,

щоб поляки в Вас трави косили,

німці загрібали, а москалі зі стайні гній викидали.

Хай все це збувається,

з Новим Роком, Христос Рождається!

***

Щоб євро сховалось в коморі,

щоб сало рохкало у дворі.

У дворі стояв Феррарі,

в гаражі – Лексус, ще й парі.

В хаті – з мрамору камін,

і басейн, хоча б один!

І гідромасажер з джакузі,

і щоб Хеннесі бовталося в пузі,

і щастя вам не лізло боком...

Вітаю всіх Вас з Новим роком!

***

Сію вію посіваю

Щастя й долі вам бажаю

У щасливій вашій хаті

Щоб ви всі були багаті

Щоб лежали на столі

Паляниці немалі

Сало, м’ясо і ковбаси

Пиріжки ще й пухнасті пампушки

А і ще вам побажаю

Дорожити рідним краєм

Сію вію посіваю

На чотири боки

Щоб усі були здорові на всі довгі роки

З новим роком!!!

***

Нас послав Святий Василь

Засівати в заметіль

Й особливий дав наказ,

Щоб засіяли і в вас!!!

Ще й навчив казати так:

«На кохання сієм мак,

Сієм жито на добро,

А для сміху ось пшоно,

На здоров’я вам овес,

Щоб був кріпкий рід увесь.

А від заздрісних осіб

Сієм вам пшеницю-хліб!!!»

Сієм, сієм, засіваєм,

З Новим роком вас вітаєм!