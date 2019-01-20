"Поставила дітей на лижі": Ольга Фреймут приголомшила кадрами з сімейного відпочинку

Українська телеведуча Ольга Фреймут вирушила на сімейний відпочинок. Замість теплих пляжів вона обрала засніжені гори, де вже встигла покататись на лижах зі своїми дітьми.

Популярна ведуча Ольга Фреймут не припиняє дивувати своїх прихильників у мережі. Зірка відверто розповідає про своє особисте життя та радо ділиться з підписниками блогу кадрами з сімейного відпочинку.

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Нещодавно Ольга Фреймут разом з чоловіком Володимиром Локотко та дітьми вирушила на відпочинок. Зіркове подружжя обрало для подорожі засніжені гори Швейцарії. І хоч Ольга Фреймут вже повернулась додому, все ж вирішила показати, як її маленькі діти вперше ставали на лижі.

Можливо, це екстравагантно, але ми поставили дітей на лижі. Валерію – 2,8 року, Євдокії – 1,5! А які дивні рекорди у ваших родинах?

– поцікавилась Ольга Фреймут, додавши яскраві фото.

Згідно із фото, телеведуча найняла тренерів, які допомагали її дітям вчитись кататись на лижах. Маленькі Валерій та Євдокія захопливо розглядали свої ноги, що виглядало дуже мило. Невідомо,чи сподобався дітям такий дещо екстремальний відпочинок.



Діти Ольги Фреймут вперше стали на лижі / Instagram / @freimutolia



Зимовий відпочинок сім'ї Ольги Фреймут / Instagram / @freimutolia