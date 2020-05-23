Потап чуттєво привітав Каменських з першою річницею весілля: якою була зіркова церемонія

Рік тому в українському шоу-бізнесі утворилася нове зіркове подружжя. Потап і Настя Каменських одружилися після тривалого роману, який роками приховували від ЗМІ. У першу річницю весілля репер привітав кохану, вкотре зізнавшись їй у коханні. Якою була весільна церемонія артистів, читайте на LifeStyle 24.

Сьогодні, 23 травня, зірковому шлюбу виповнюється рік. Першим привітав дружину зі святом Потап, опублікувавши романтичне фото з таємної весільної церемонії в інстаграм-профілі. Він був лаконічним: публічно зізнався Насті Каменських у коханні та подякував за перший рік подружнього життя.

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На чуттєвому чорно-білому фото пара позувала поблизу весільної арки, де дала одне одному подружні обітниці. Молодята не приховували своїх почуттів та пристрасно цілувалися на камеру. Розкішна весільна сукня Насті Каменських підкреслює її стрункість, а стильний костюм кремового кольору Потапа гармонійно поєднується з вбранням нареченої.

Цей кадр і зворушливий допис підірвали мережу, адже лише за кілька годин він набрав понад 120 тисяч вподобань від захоплених фоловерів. У коментарях пару вітали з ситцевим весіллям шанувальники, які не скупилися на побажання щасливим чоловікові та дружині.

Слід зауважити, що раніше Потап розповів про романтичну традицію, яка існує в їхньому шлюбі. З нагоди знакових дат вони дарують одне одному творчі подарунки. Репер анонсував, що може випустити нову пісню, яку присвятить дружині. Натомість Настя Каменських нещодавно презентувала новий кліп "Воспоминания", наповнений знімками та відео з коханим, яких досі не було в мережі. Пара планувала відзначити першу річницю шлюбу гучною вечіркою у колі друзів, проте нині нневідомо, як склалася доля їхнього торжества, зважаючи на продовження карантину в Україні.

Яким було весілля Потапа та Насті Каменських?

Впродовж шести років у пресі ширилися чутки про роман артистів, проте вони вперто відмовлялися коментувати свої почуття, будуючи стосунки поза спалахами камер. Пара оголосила про одруження у кліпі на пісню "Константа" , яка вийшла у світ у день їхнього весілля. У ролику Настя Каменських постала у ніжних домашніх образах, а згодом одягнула весільну сукню, а Потап – чорний смокінг. У словах пісні репер чуттєво зізнався у почуттях коханій.

Їхня весільна церемонія відбулася 23 травня 2019 року у розкішному ресторані під Києвом серед соснового лісу. На свято були запрошені зірки першого ешелону вітчизняного шоу-бізнесу, які одразу ж розкрили подію на особистих сторінках у соціальних мережах, публікуючи зворушливі кадри молодят. Настя Каменських обрала приталену весільну сукню з мереживом та довгу фату, а Потап – смокінг кремового кольору. Після таємного весілля, яке одразу ж викликало резонанс у пресі, новоспечене подружжя відправилося у романтичну подорож в Туреччину.