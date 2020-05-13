Потап напророкував долю українського шоу-бізнесу: На плаву залишаться Винник і Полякова

Популярний репер та продюсер зізнався, що впродовж всього карантину працював на студії та займався творчістю. Потап усвідомлює, що криза в країні позначиться й на артистах, адже люди ще не скоро будуть готові витрачати гроші на розваги. Проте він переконаний, що на народних улюбленців, таких як Оля Полякова та Олег Винник, завжди буде попит.

В інтерв'ю виданню "Факти" успішний виконавець Потап розкрив своє бачення виходу з карантину для українського шоу-бізнесу. Він пророкує, що несолодко доведеться музикантам альтернативної та нішевої творчості, для яких основним джерелом доходу були концерти та живі виступи.

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Репер зазначає, що люди досі живуть за принципом "хліба і видовищ", тому поки вони не будуть впевнені у своєму стабільному матеріальному становищі та "запасах", то не будуть витрачатися на розваги і задоволення. Він зазначає, що після скасування обмежень та повернення до повноцінного життя популярністю будуть користуватися ті співаки, чия армія прихильників нараховує мільйони.

Природно, залишаться на плаву народні улюбленці, найпопулярніші артисти і ті, у кого є фінансова подушка. Це, наприклад, Олег Винник і Оля Полякова. Решті буде важко,

– зауважив Потап.

Виконавець переконує, що сфера культури завжди потребувала підтримки від держави, а особливо у період кризи. На його думку, було б чудово, якби зменшили податки на концертну діяльність і створити нормальні умови для роботи людей творчих галузей.

Водочас сам Потап зізнається, що разом з колегами вони почали "глибше копати", аби у нових піснях нести потрібні сенси та відповідати на поставлені суспільством питання: "Звичайно, пандемія і карантин відображаються на всіх нас, ми розуміємо, що так, як раніше, вже не буде. І ми станемо іншими, і творчість".