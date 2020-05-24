Потап і Настя Каменських поділилися чуттєвим відео у річницю весілля

Вчора, 23 травня, Настя Каменських та Потап відсвяткували свою першу річницю весілля. З цієї нагоди вони поділилися з шанувальниками романтичним відео. Видно, що вони закохані один в одного так само, як і рік тому.

Потап і Настя розповіли про свої стосунки в день весілля. Їхній роман тривав декілька років, проте вони ретельно приховували його від ЗМІ. Настя Каменських опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі відео, на якому позує разом із коханим.

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На акаунті співачки з'явився ніжний ролик, який замилував користувачів мережі. Менш, ніж за добу допис набрав більше мільйона переглядів та тисячі захопливих коментарів.

Образи Потапа і Насті

Потап одягнений у білі штани, футболку та куртку. Його зіркова дружина позувала перед камерою у надзвичайно ніжному та жіночному вбранні. Для особливого ролику Настя обрала білу мережевну сукню, яка дуже схожа на весільну. Доповнила свій образ подовженим піджаком білого кольору. Волосся вклала в розкішні локони, які прикрасила білим широким обручем. На обличчі зробила макіяж в природних тонах. Також гарно видно білий манікюр артистки. Серед аксесуарів Каменських обрала тоненький ланцюжок, який висів у неї на шиї та браслети на руках.

Закохані позували під нову пісню NK "Воспоминания". У ній згадуються ті приємні моменти, які Потап і Настя переживали разом за час стосунків. Вони мило усміхаються, підспівують, обіймаються та ніжно цілують один одного. Подружжя цінує спільні миті, адже час минає дуже швидко, а спогади залишаються на все життя.