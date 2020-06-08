Знаменитий репер живе в розкішному приватному будинку разом з дружиною Настею Каменських. Як справжній господар Потап показав, скільки дров нарубав самостійно. Проте фоловери висловили сумніви в тому, що заповнена дровітня – справа його рук.

39-річний продюсер та артист вирішив довести, що йому під силу не лише підкорювати серця мільйонів слухачів своїми запальними хітами, а й господарювати вдома. Відповідний кадр Потап опублікував в інстаграм-профілі. Він не став приховувати, що чекає на похвалу, проте далеко не всі підписники були в захваті від його роботи.

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"Після закінчення роботи, потрібно себе похвалити", – підписав фото музикант, позуючи біля дровітні. Потап постав з оголеним торсом та в рукавичках. Він виглядав спітнілим і виснаженим від важкої фізичної роботи у спекотний день. Проте, судячи з уього, хоч репер і виснажений, проте не менш задоволений собою.

Реакція мережі

Шанувальники неоднозначно сприйняли господарювання Потапа. Одні висловили захоплення зіркою та зазначили, що з таким чоловіком його красуня-дружина Настя Каменських у цілковитій безпеці: "Чоловік сказав чоловік зробив", "З таким Настя точно не пропаде", "Тепер Насті буде тепло взимку. Молодець", "Останнім часом дивишся на наших зірок і радієш. Переконуєшся, що вони такі ж звичайні люди".

Проте серед його шанувальників знайшлися й скептики. Підписники помітили, що рукавиці, в яких позував Потап, після важкої роботи виглядають, як нові. Вони також зауважили, що співак неправильно вдягнув господарські рукавички, які слід одягати гумовими вставками всередину: